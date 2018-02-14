Рядом с Россией нашли загадочный источник радиоактивного заражения

Аэрозольная частица, содержащая уран-235 и обнаруженная в атмосфере над Алеутскими островами (Аляска), возникла из-за утечки радиации в Азии. Об этом пишут ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований в статье, опубликованной в Journal of Environmental Radioactivity. Кратко об исследовании рассказывает издание Gizmodo.

Уран-235 — радиоактивный изотоп, который используется в качестве ядерного топлива или в ядерном оружии. Ученые никогда не находили этот нуклид в атмосферных аэрозолях, поэтому они отрицают возможность происхождения частицы из природного источника.

Исследователи считают, что утечка возникла при нарушении условий хранения обогащенного урана, когда радионуклиды поднялись в атмосферу. Данные о направлении ветра указывают на такие азиатские страны, как Китай и Северную Корею. Поскольку утечка произошла недавно (ее обнаружили в 2016-м), это исключает аварию 2011 года на японской АЭС «Фукусима-1» как возможный источник.

По словам исследователей, обогащенная ураном-235 частица не представляет опасность. Источник радионуклидов является небольшим и, скорее всего, также не несет угрозу.

В сентябре 2017 года в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции зафиксировали повышение уровня содержания изотопа рутений-106 в атмосфере. Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ отмечало, что это не угрожает здоровью человека. Источником заражения назвали выброс радионуклида в Челябинской области.