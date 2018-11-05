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Зачарованный лес: самые известные лабиринты
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Зачарованный лес: самые известные лабиринты 

Рамблер 58 минут назад
В мире существует не один десяток рукотворных лабиринтов, некоторые из них уже стали легендарными.
1/5  Longleat Hedge Maze в Великобритании — самый длинный лабиринт в мире, состоящий из 16 тысяч тисовых деревьев. Протяженность его коридоров составляет около трех км. Он оборудован шестью деревянными мостиками, с которых можно осмотреться вокруг и выбрать направление движения.
Фото:
2/5  Лабиринт Reignac-sur-Indre Maze во Франции занимает самую большую площадь, хоть и немного короче предыдущего. Его уникальная особенность заключается в том, что рисунок лабиринта меняется: коридоры ежегодно высаживают по разным контурам кукурузой и подсолнечником.
Фото:
3/5  Самый яркий и оригинальный лабиринт Pineapple Garden Maze расположен в Гавайях, на ананасовых плантациях компании Dole. Посетителей ждет немало сюрпризов: на схеме лабиринта указано восемь пунктов, которые обязательно нужно обойти. Кто быстрее всех дойдет до центра лабиринта, получает приз – свежевыжатый ананасовый сок.
Фото:
4/5  Самый старый лабиринт Ashcombe Maze находится в Австралии, он был сооружен больше ста лет назад. Для создания лабиринта пришлось задействовать около тысячи монтерейских кипарисов. Неподалеку находится еще один лабиринт из четырех тысяч кустов лаванды.
Фото:
5/5  Несмотря на свои небольшие размеры, лабиринт на территории виллы Pisani близ Венеции считается самым сложным. Ходят слухи, что в 1807 году в нем заблудился сам Наполеон.
Фото:
Самый древний, самый яркий, самый длинный — поскольку все эти лабиринты созданы из живых растений, уход за ними отнимает огромное количество времени и денежных средств. Предлагаем полюбоваться на настоящие произведения искусства.
Longleat Hedge Maze в Великобритании — самый длинный лабиринт в мире, состоящий из 16 тысяч тисовых деревьев. Протяженность его коридоров составляет около трех км. Он оборудован шестью деревянными мостиками, с которых можно осмотреться вокруг и выбрать направление движения.
Лабиринт Reignac-sur-Indre Maze во Франции занимает самую большую площадь, хоть и немного короче предыдущего. Его уникальная особенность заключается в том, что рисунок лабиринта меняется: коридоры ежегодно высаживают по разным контурам кукурузой и подсолнечником.
Самый яркий и оригинальный лабиринт Pineapple Garden Maze расположен в Гавайях, на ананасовых плантациях компании Dole. Посетителей ждет немало сюрпризов: на схеме лабиринта указано восемь пунктов, которые обязательно нужно обойти. Кто быстрее всех дойдет до центра лабиринта, получает приз — свежевыжатый ананасовый сок.
Самый старый лабиринт Ashcombe Maze находится в Австралии, он был сооружен больше ста лет назад. Для создания лабиринта пришлось задействовать около тысячи монтерейских кипарисов. Неподалеку находится еще один лабиринт из четырех тысяч кустов лаванды.
Несмотря на свои небольшие размеры, лабиринт на территории виллы Pisani близ Венеции считается самым сложным. Ходят слухи, что в 1807 году в нем заблудился сам Наполеон.
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