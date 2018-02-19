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Заколдованный лес: самые известные лабиринты
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Заколдованный лес: самые известные лабиринты 

Рамблер 19 февраля 2018
В мире существует не один десяток рукотворных лабиринтов, некоторые из них уже стали легендарными.
1/5  Longleat Hedge Maze в Великобритании — самый длинный лабиринт в мире, состоящий из 16 тысяч тисовых деревьев. Протяженность его коридоров составляет около трех км. Он оборудован шестью деревянными мостиками, с которых можно осмотреться вокруг и выбрать направление движения.
Фото:
2/5  Лабиринт Reignac-sur-Indre Maze во Франции занимает самую большую площадь, хоть и немного короче предыдущего. Его уникальная особенность заключается в том, что рисунок лабиринта меняется: коридоры ежегодно высаживают по разным контурам кукурузой и подсолнечником.
Фото:
3/5  Самый яркий и оригинальный лабиринт Pineapple Garden Maze расположен в Гавайях, на ананасовых плантациях компании Dole. Посетителей ждет немало сюрпризов: на схеме лабиринта указано восемь пунктов, которые обязательно нужно обойти. Кто быстрее всех дойдет до центра лабиринта, получает приз – свежевыжатый ананасовый сок.
Фото:
4/5  Самый старый лабиринт Ashcombe Maze находится в Австралии, он был сооружен больше ста лет назад. Для создания лабиринта пришлось задействовать около тысячи монтерейских кипарисов. Неподалеку находится еще один лабиринт из четырех тысяч кустов лаванды.
Фото:
5/5  Несмотря на свои небольшие размеры, лабиринт на территории виллы Pisani близ Венеции считается самым сложным. Ходят слухи, что в 1807 году в нем заблудился сам Наполеон.
Фото:
Самый древний, самый яркий, самый длинный — поскольку все эти лабиринты созданы из живых растений, уход за ними отнимает огромное количество времени и денежных средств. Предлагаем полюбоваться на настоящие произведения искусства.

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