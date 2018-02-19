Заколдованный лес: самые известные лабиринты 

1/5 Longleat Hedge Maze в Великобритании — самый длинный лабиринт в мире, состоящий из 16 тысяч тисовых деревьев. Протяженность его коридоров составляет около трех км. Он оборудован шестью деревянными мостиками, с которых можно осмотреться вокруг и выбрать направление движения. Instagram Фото:

2/5 Лабиринт Reignac-sur-Indre Maze во Франции занимает самую большую площадь, хоть и немного короче предыдущего. Его уникальная особенность заключается в том, что рисунок лабиринта меняется: коридоры ежегодно высаживают по разным контурам кукурузой и подсолнечником. Фото: facebook.com

3/5 Самый яркий и оригинальный лабиринт Pineapple Garden Maze расположен в Гавайях, на ананасовых плантациях компании Dole. Посетителей ждет немало сюрпризов: на схеме лабиринта указано восемь пунктов, которые обязательно нужно обойти. Кто быстрее всех дойдет до центра лабиринта, получает приз – свежевыжатый ананасовый сок. Instagram Фото:

4/5 Самый старый лабиринт Ashcombe Maze находится в Австралии, он был сооружен больше ста лет назад. Для создания лабиринта пришлось задействовать около тысячи монтерейских кипарисов. Неподалеку находится еще один лабиринт из четырех тысяч кустов лаванды. Instagram Фото: