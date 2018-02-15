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Туристам усложнили путь к «пляжу Ди Каприо»
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Туристам усложнили путь к «пляжу Ди Каприо» 

Рамблер 15 февраля 2018
Фото: кадр из фильма "Пляж"
Тайскую бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо, закроют для туристов на лодках. Местные власти приняли такое решение, поскольку путешественники разрушают экосистему известного на весь мир залива, сообщает The Nation.
Запрет будет действовать с июня по сентябрь этого года. Туристы смогут посетить знаменитый пляж Майя Бэй лишь в том случае, если доберутся до него пешком. Дойти до этого места можно из соседней бухты, где разрешено останавливаться судам.
«На протяжении почти 20 лет путешественники добирались до бухты Майя Бэй на лодках, моторы которых повредили коралловые рифы. Пострадал также песок. Кроме того, переполненные туристами лодки перекрывают вид на залив», — рассказали в местном национальном парке.
Пляж Майя Бэй находится на острове Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море. Бухта знаменита окружающими ее известняковыми утесами.
Приключенческий фильм «Пляж» вышел в 2000 году. По сюжету молодой американец, которого играет Ди Каприо, ищет в Таиланде секретный райский остров.
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