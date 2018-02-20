Африканский тест только для знатоков географии 

Африка — второй по площади материк после Евразии и прародина человечества. Континент хранит следы древнейших цивилизаций и сыграл важную роль в истории всего человечества. Название материка до сих пор не имеет однозначной трактовки.
Иосиф Флавий считал, что название происходит от имени внука Авраама Ефера, чьи потомки жили в Ливии. По мнению писателя Ивана Ефремова, слово «Африка» происходит от греческого «Афрос» — пенная страна, когда сталкивающиеся течения образовывали обильную пену у северного африканского побережья.