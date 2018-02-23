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Города, где вам заплатят за проживание
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Города, где вам заплатят за проживание 

Don't Panic 23 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Каждый месяц мы с вами вынуждены платить немалые суммы просто за то, что живем в городах. Проезд на общественном транспорте, налоги, коммунальные платежи — на это может уходить немалая часть зарплаты. Между тем в мире существуют такие места, где муниципалитет города сам выплачивает деньги, причем очень хорошие. Может, пора задуматься о переезде?

Детройт

Бывшая «Автомобильная столица» США к 80-м годам прошлого века превратилась в настоящий отстойник для преступников всех мастей. Однако, сейчас муниципалитет постепенно возвращает городу былое величие. Сегодня специалистам сразу нескольких сфер предлагают до 2,5 $ тысяч ежемесячно только за то, что они будут работать в черте города.

Провинция Саскачеван

Канада
В Канаде, как и в Америке, молодые люди не слишком-то жаждут связать свою жизнь с далекими от больших городов местами. Те, кто решит отправиться в Саскачеван минимум на 7 лет могут рассчитывать на государственную дотацию в 20 тысяч долларов. Неплохо, правда?

Ниагарский водопад

К сожалению, это предложение актуально только для граждан США. Правительство страны предлагает специалистам узкого профиля переехать жить у самого Ниагарского водопада, а чтобы мотивировать нерешительных, добавляет к предложению целых 7$ тысяч разовой выплатой.

Понга

Испания
Деревенька Понга больше похожа на иллюстрацию к средневековой сказке, чем на реальное место. Сейчас население ее очень невелико и правительство Испании делает все возможное, чтобы сюда приезжали молодые люди. Каждая семейная пара может претендовать на 3 тысячи евро при переезде. Каждый родившийся в Понго ребенок получит ту же сумму.

Утрехт

Голландия
Уже год Голландия проводит довольно необычный социальный эксперимент. Каждый житель Утрехта просто так получает тысячу евро в месяц. Таким образом социологи пытаются понять, чем же займутся люди в свободное от обязательной работы время.

Кертис

Здесь, на просторах Небраски свой рай может построить каждый — и это не пустые слова. Муниципалитет города предлагает получить землю и средства для возведения дома, а в обмен просит лишь хорошую идею, содействующую развитию инфраструктуры.

Аляска

Жители Аляски зарабатывают очень хорошо. Даже без какого-либо труда здесь можно получать свою долю государственных средств: специальный фонд правительства США выделяет по 4 тысячи долларов в месяц каждому, кто проведет на Аляске минимум год.
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