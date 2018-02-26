Загадочное пятно в Антарктиде удивило ученых

Огромное белое пятно было обнаружено американскими геологами в Антарктиде, рядом с местом крушения пассажирского лайнера McDonnell Douglas DC-10-30. Самолет Air New Zealand разбился в 1979 году, но точных причин трагедии установить так и не удалось.

Самолет врезался в гору на пятом часу полета. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Представители авиакомпании провели тщательное расследование происшествия, но смогли установить лишь то, что авиалайнер на момент взлета был в прекрасном техническом состоянии, а оба пилота имели весьма большой опыт.

dnpmag.com

Более точную информацию о катастрофе могли бы дать обломки самолета, или же черный ящик — если он уцелел при падении. Но несчастные останки McDonnell Douglas DC-10-30 лежат у подножья горы Эребус — почти самой изолированной территорией в мире.

Эксперты канала Science Channel полагают, что белое пятно больше всего похоже на след экстренного торможения крупного воздушного судна. Но ни один существующий (по крайней мере, в гражданской авиации) самолет не смог бы за несколько секунд совершить посадку в определенную точку, а затем так же молниеносно набрать скорость и улететь. Не привело ли внезапное появление неопознанного судна заставить пилота DC-10-30 пойти на экстренный маневр уклонения? Кто знает.