Загадка самого одинокого дома Исландии

На острове Эдлидаэй, размещенном на юге Исландии, уже издалека можно разглядеть один-единственный дом, не имеющий соседей. Он кажется таким одиноким и брошенным, что привлекает внимание туристов.

Кроме того, с этим строением связано множество загадочных слухов и легенд. К примеру, некоторые считают, что это жилище какого-нибудь миллионера, решившего спрятаться подальше ото всех, другие и вовсе твердят, что целый остров принадлежит известной исландской певице Бьорк

В течение почти 300 лет на острове Эдлидаэй проживали пять семей, мечтавшие построить собственные дома и наслаждаться жизнью в своем маленьком закрытом обществе. Люди завели крупный рогатый скот, активно занимались рыболовлей и охотой на тупиков. Впрочем, спустя 200 лет островного одиночества стало очевидно, что территория слишком непрактична для жизни.

К 1930-м остров оставили все жители, поскольку на материке скотоводство и рыболовля давались проще. Впрочем, Эдлидаэй все же оставался лучшим местом для охоты. Именно поэтому в 50-е годы прошлого века Ассоциация охотников острова возвела вышеуказанный дом, будоражащий сознание путешественников. Члены организации остаются здесь на время охоты, чтобы не «кочевать» на материк и обратно.

Как оказалось, никакой «интриги» вокруг острова и одинокого дома не существует, хотя слух с Бьорк все же отчасти правдив. В 2000 году власти действительно хотели вручить Эдлидаэй певице за заметный вклад в популяризацию Исландии, но вот сама артистка почему-то от презента отказалась.