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Города, где иностранцы зарабатывают по $100 000
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Города, где иностранцы зарабатывают по $100 000 

Trendymen 28 февраля 2018
Фото: Trendymen
Современная жизнь дает каждому человеку возможность попробовать реализовать себя в любой стране мира. Как ни странно, но большинство людей вовсе не горят желанием покидать насиженное место, в страхе потерять то малое, что уже имеют. А ведь чаще всего такая игра стоит свеч — экспатов с востребованной профессией с удовольствием примет любой мегаполис планеты. Посмотрите, к примеру, на эти великолепные города, где иностранцы за год зарабатывают пятизначные суммы.

Бангкок

Средний уровень дохода экспатов: $119,601  Невероятный азиатский мегаполис придется по вкусу активным и энергичным людям. Работы, как впрочем и развлечений, тут хватает — экспатов с востребованными профессиями нанимают с удовольствием. Главное, не забывать регистрироваться в полиции: найм «в черную» может вам стоить высылки из страны и перманентного запрета на въезд.

Токио

Средний уровень дохода экспатов: $132,508  Если вы стремитесь к полной интеграции в новой среде, то ни один из городов Японии вам не подойдет. Иностранец навсегда останется «гайдзином», в меру уважаемым и в меру принимаемым в обществе. Зато за длинным долларом сюда ехать определенно стоит: уровень зарплат в японских мегаполисах очень высок.

Сидней

Средний уровень дохода экспатов: $134,368  Когда-то Австралия была всего лишь колонией-тюрьмой Великобритании. Сюда ссылали заключенных со всей страны, а те, совершенно неожиданно, сумели за несколько веков превратить Австралию в одно из лучших мест для жизни на планете. Экспатов здесь любят.

Дубай

Средний уровень дохода экспатов: $138,177  Главный мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов и административный центр всего эмирата Дубай не зря считается чуть ли не самым важным торговым центром ОАЭ. Профессионалу заработать здесь проще простого.

Париж

Средний уровень дохода экспатов: $139,602  Панические истории о том, что Вечный город уже давно «не торт» и вместо изысканных дам и господ по улицам ходят лишь дикие преступники-мигранты стоит считать бредом на 80%. Париж и в самом деле приобрел некий флер мультикультурализма, но хуже от этого не стал. Зарабатывают здесь много, правда и траты на жизнь в самом красивом городе мира соотвествующие.

Гонгконг

Средний уровень дохода экспатов: $148,410  Без хорошего (а главное, востребованного) образования и релевантного опыта соваться в Гонконг не стоит. Город кипит энергией и деньгами, но как истинный торговец делится своими богатствами только с теми, кто будет ему полезен. Всех прочих ждет большое разочарование.

Джакарта

Средний уровень дохода экспатов: $152,589  Азия давно перестала быть регионом расслабленных «зимовщиков» и оголтелых «пакетных» туристов. Сегодня здесь делают большие деньги и в крупных городах всегда есть спрос на опытных профи из других стран.

Нью-Йорк

Средний уровень дохода экспатов: $182,240  Самый комфортный, самый неприятный, самый грязный и самый опрятный город мира. Пространство Нью-Йорка не поддается логическому осмыслению: здесь можно потерять все, а на следующий день набрести на идею, которая принесет миллионы. Экспаты предпочитают Нью-Йорк другим городам благодаря именно этой волшебной ауре вполне достижимой американской мечты.

Женева

Средний уровень дохода экспатов: $184,942  Общий уровень жизни в Швейцарии очень высок. Здесь будет хорошо настоящему профессионалу своего дела: высокооплачиваемая работа для профи в любой области обязательно найдется. Ехать в отдаленные от столицы кантоны смысла не имеет — Женева, к примеру, станет прекрасным выбором для экспата.

Сан-Франциско

Средний уровень дохода экспатов: $207,227  Случайных туристов первая встреча с реалиями Сан-Франциско шокирует. Центральные улицы полны бездомных, спящих прямо у дорогих баров и вычурных кофешопов. Местные жители давно не обращают на такие мелочи внимания, стараясь без особой необходимости не заходить в центральные районы. Для иностранца, решившего задержаться надолго, Сан-Франциско покажет себя идеальным городом: архитектура, природа, развлечения, уровень жизни и уровень зарплат смешаны здесь в идеальных пропорциях.
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