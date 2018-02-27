Где можно пережить апокалипсис

Надо признаться: мы живем не в самое спокойное и мирное время. Пусть ученые оставили стрелки часов Судного Дня на месте — кого это успокаивает? Война, кризис, глобальная катастрофа — все это может начаться в любой момент. По счастью, в мире есть несколько мест настолько защищенных, что люди, укрывшиеся здесь, могут не бояться вообще ничего. Дата-центр Pionen

Швеция

Убежище Саддама Хусейна В самом центре Стокгольма, на глубине 30 метров, расположен сверхзащищенный бункер компании Bahnhof. Это убежище было построено еще во время Второй мировой войны, а сейчас используется в качестве дата-центра — чуть ли не самого надежного во всем мире. Именно здесь предпочитают хранить информацию хакеры из Wikileaks . Размеры бункера — тысяча квадратных метров — позволят спрятаться здесь целой армии ваших родственников, а его стены предохранят всех вас даже от прямого попадания водородной бомбы.

Ирак

В 1984 году лидер Ирака начал подозревать, что не все его подданные пышут любовью к пыткам и массовым расстрелам. К тому же, какой вообще может быть диктатор без собственного убежища? Сказано — сделано. Прямо под президентским дворцом был сконструирован шикарный бункер, рассчитанный выдержать ядерную атаку. Американцы проверили крепость убежища на совесть: полусферическая крыша обеспечивала прекрасный рикошет всем попавшим в нее снарядам. Не надо забывать и о повышенной склонности почившего ныне диктатора к роскоши. Бункер до сих пор сохраняет свой колорит: на нескольких этажах здесь спрятаны бассейны, теннисные корты и даже небольшой зоопарк. Банк семян

Норвегия

Дом Мормона В принципе, можно судить о состоянии нашей планеты только по факту существования этого бункера. Его построили в 2006 году, когда представители ООН единогласно решили, что ядерная война в обозримом будущем — штука вполне вероятная. Здесь, на острове Свальбард, собраны абсолютно все существующие на планете растительные культуры. Бункер создан просто неуязвимым: падение метеорита, ядерная атака, глобальная катастрофа — тот, кто успел добраться до Свальбарда, может не бояться вообще ничего.

США Мормоны очень обстоятельно относятся к правильному укладу своей жизни. Они так берегут собственную культуру, что готовы пойти на любые траты ради ее сохранности. В хранилище собраны все данные о генеалогическом потомстве мормонов. Его, помимо толстенных стен, противоядерной защиты и активной системы антирадиации, охраняют несколько тысяч солдат. Воинов-мормонов. Сумеете пробраться мимо них — и не беспокойтесь ни о чем больше. Комплекс NORAD

США Комплекс NORAD был построен для того, чтобы зарвавшиеся коммунисты ни за что на свете не смогли бы победить родимые Соединенные Штаты. Здесь, под защитой крепких стен и многометровой толщи скальных пород, укрыт резервный пункт командования ракетными войсками страны. В сам бункер ведет огромный тоннель, длина которого превышает полтора километра. Он заканчивается монолитным шлюзом (вспомните Fallout). Это, пожалуй, самое безопасное место на всей планете — если, конечно, Метро-2 не существует на самом деле.