Метеориты, которые оставили следы в России

Метеоритная бомбардировка изменила лицо нашей планеты и привела к наступлению ледникового периода. Можно сказать, что если бы не вторжение из космоса, Землей до сих пор могли бы править динозавры. Планета хранит воспоминания о каждом ударе. Территория России же столь велика, что именно здесь ученые находят большую часть крупнейших кратеров мира. Думаете, Тунгусский метеорит был велик? А как насчет метеорита, оставившего за собой кратер диаметром в сотню километров?

Кратер Попигай

100 километров в диаметре и 200 метров глубины: в бассейне реки Попигай находится самый крупный метеоритный кратер России. Он образовался целых 35,7 миллионов лет назад, во время массовой астероидной бомбардировки, после которой наступило олигоценовое похолодание. В 2012 году правительство рассекретило сведения о том, что здесь располагалось самое большое в мире месторождение импактных алмазов.

Карский кратер

На берегу Карского моря расположен еще один крупный кратер, диаметр которого достигает 65 километров. Впрочем, эти цифры еще не точны: существует теория, что воды Карского моря скрывают истинные размеры кратера — предположительно, не меньше 120 километров в диаметре.

Пучеж-Катунский кратер

167 миллионов лет назад на территорию современной Нижегородской области упал огромный метеорит. Исследователи смогли обнаружить его следы только благодаря космической съемке, поскольку на рельефе местности кратер не виден. Пучеж-Катунский кратер можно считать одним из самых загадочных кратеров России: здесь находится засекреченная сверхглубокая скважина — исследователи пробурили в земле дыру аж на 7374 метра.

Кратер Логанча

Небольшой (всего-то 22 километра в диаметре) кратер находится в Красноярском крае. Ледники и геологические процессы деформировали его структуру, так что исследователи обнаружили кратер лишь тридцать лет назад.

Калужский кратер

Этот древний кратер погребен под толщей осадочных пород и не просматривается из космоса. Зато на его месте построен город Калуга — это кстати, одна из загадок многих кратеров, в которых отчего-то предпочитают устраивать свои поселения люди.

Озеро Святое

Историки предполагают, что кратер возник уже в историческое время, примерно в Х веке нашей эры. Глубина озера достигает 27 метров и здесь нет ни ила, ни другой растительности. Примерно в это же время с лица земли пропал целый народ.

Озеро Эльгыгытгын

С чукотского это непроизносимое название переводится довольно просто — «белое озеро». Оно появилось в результате падения метеорита и имеет диаметр в 13 километров. Ученые считают, что именно этот метеорит привел к значительному похолоданию климата на территории Чукотки.