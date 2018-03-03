Холи: индийский праздник весны

Холи: как индийцы встречают весну

Ритуальный напиток Холи — бханг, который делают из сока или листьев конопли и молочных продуктов. Бханг ласси — йогурт с соком конопляных листьев, тхандаи ласси — молоко с сахаром, специями, миндалем и листьями (или соком) конопли.

4/4 Ритуальный напиток Холи — бханг, который делают из сока или листьев конопли и молочных продуктов. Бханг ласси — йогурт с соком конопляных листьев, тхандаи ласси — молоко с сахаром, специями, миндалем и листьями (или соком) конопли.

Несмотря на строгие нравы, флирт между юношей и девушкой — обязательная и приятная часть праздника. Юноша отвлекает девушку и перемазывает ее цветной пудрой, девушка притворно обижается и юноша просит прощения. Девушка в ответ обливает его цветной водой.

3/4 Несмотря на строгие нравы, флирт между юношей и девушкой — обязательная и приятная часть праздника. Юноша отвлекает девушку и перемазывает ее цветной пудрой, девушка притворно обижается и юноша просит прощения. Девушка в ответ обливает его цветной водой.

На второй и третий день устраивается шествие, во время которого люди осыпают друг друга цветным порошком, поливают подкрашенной водой и грязью.

2/4 На второй и третий день устраивается шествие, во время которого люди осыпают друг друга цветным порошком, поливают подкрашенной водой и грязью.

В первый день разводят костёр для сожжения чучела Холики или украшенного дерева. Кроме того, скот прогоняют через огонь и ходят по углям.

1/4 В первый день разводят костёр для сожжения чучела Холики или украшенного дерева. Кроме того, скот прогоняют через огонь и ходят по углям.

Сегодня в Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников этой страны.

Сегодня в Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников этой страны, который называют также Фестивалем красок. Он празднуется в день полнолуния месяца Пхалгуны, который приходится на февраль-март. Это праздник весны, солнечного света и расцветающей природы.

Возникновение праздника связывают с несколькими легендами. Согласно одной —

название происходит от имени демоницы Холики. Сын нечестивого царя Прахлада поклонялся Вишну и сестра царя демоница Холика предложила племяннику взойти на костер во имя бога, однако сгорела сама, а царевич был спасен Вишну.

Согласно другой легенде, бог Шива испепелил бога любви Каму, но раскаялся и вернул ему тело — правда, только на 3 месяца. И когда бог любви обретает тело, природа расцветает и люди веселятся.

Согласно третьей легенде, праздник связан с любовными играми бога Кришны и его пастушек.

Любопытные традиции праздника — в нашей фотогалерее.