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Холи: индийский праздник весны
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Холи: как индийцы встречают весну 

Рамблер 3 марта 2018
Сегодня в Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников этой страны.
1/4  В первый день разводят костёр для сожжения чучела Холики или украшенного дерева. Кроме того, скот прогоняют через огонь и ходят по углям.
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2/4  На второй и третий день устраивается шествие, во время которого люди осыпают друг друга цветным порошком, поливают подкрашенной водой и грязью.
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3/4  Несмотря на строгие нравы, флирт между юношей и девушкой — обязательная и приятная часть праздника. Юноша отвлекает девушку и перемазывает ее цветной пудрой, девушка притворно обижается и юноша просит прощения. Девушка в ответ обливает его цветной водой.
Фото:
4/4  Ритуальный напиток Холи — бханг, который делают из сока или листьев конопли и молочных продуктов. Бханг ласси — йогурт с соком конопляных листьев, тхандаи ласси — молоко с сахаром, специями, миндалем и листьями (или соком) конопли.
Фото:
Сегодня в Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников этой страны, который называют также Фестивалем красок. Он празднуется в день полнолуния месяца Пхалгуны, который приходится на февраль-март. Это праздник весны, солнечного света и расцветающей природы.
Возникновение праздника связывают с несколькими легендами. Согласно одной —
название происходит от имени демоницы Холики. Сын нечестивого царя Прахлада поклонялся Вишну и сестра царя демоница Холика предложила племяннику взойти на костер во имя бога, однако сгорела сама, а царевич был спасен Вишну.
Согласно другой легенде, бог Шива испепелил бога любви Каму, но раскаялся и вернул ему тело — правда, только на 3 месяца. И когда бог любви обретает тело, природа расцветает и люди веселятся.
Согласно третьей легенде, праздник связан с любовными играми бога Кришны и его пастушек.
Любопытные традиции праздника — в нашей фотогалерее.
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