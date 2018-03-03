Холи: индийский праздник весны

Сегодня в Индии отмечают Холи, один из самых ярких праздников этой страны, который называют также Фестивалем красок. Он празднуется в день полнолуния месяца Пхалгуны, который приходится на февраль-март. Это праздник весны, солнечного света и расцветающей природы.
Возникновение праздника связывают с несколькими легендами. Согласно одной —
название происходит от имени демоницы Холики. Сын нечестивого царя Прахлада поклонялся Вишну и сестра царя демоница Холика предложила племяннику взойти на костер во имя бога, однако сгорела сама, а царевич был спасен Вишну.
Согласно другой легенде, бог Шива испепелил бога любви Каму, но раскаялся и вернул ему тело — правда, только на 3 месяца. И когда бог любви обретает тело, природа расцветает и люди веселятся.
Согласно третьей легенде, праздник связан с любовными играми бога Кришны и его пастушек.
Любопытные традиции праздника — в нашей фотогалерее.