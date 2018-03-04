Аномальная весна: в Амстердаме замерзли каналы 

В Амстердаме из-за аномально низких для этой части Европы температур замерзли каналы. Но местные жители и туристы нашли и в этом положительные стороны.
Соцсети
Многие вышли на улицы города, чтобы надеть коньки и покататься по замерзшим каналам Амстердама.
Таких низких температур в начале марта здесь не наблюдалось уже несколько лет, и местные жители потихоньку привыкли к куда более теплому климату.
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Многие вышли на лед, чтобы сфотографироваться.
"Вот как на самом деле местные добираются каждое утро на работу"
— подписала снимок одна из жительниц Амстердама.
Каналы здесь не замерзали уже шесть лет. Вот почему горожане были так рады холодам в этой части Европы.