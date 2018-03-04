Аномальная весна: в Амстердаме замерзли каналы

В Амстердаме из-за аномально низких для этой части Европы температур замерзли каналы. Но местные жители и туристы нашли и в этом положительные стороны.

Соцсети

Многие вышли на улицы города, чтобы надеть коньки и покататься по замерзшим каналам Амстердама.

Таких низких температур в начале марта здесь не наблюдалось уже несколько лет, и местные жители потихоньку привыкли к куда более теплому климату.

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Многие вышли на лед, чтобы сфотографироваться.

"Вот как на самом деле местные добираются каждое утро на работу"

— подписала снимок одна из жительниц Амстердама.

Каналы здесь не замерзали уже шесть лет. Вот почему горожане были так рады холодам в этой части Европы.