Названо самое холодное место во Вселенной

Группа исследователей из Лаборатории реактивного движения опубликовала новые сведения о самом холодном месте во всей Вселенной, протопланетной туманности Бумеранг. Она сформировалась благодаря погибающему красному гиганту, который постепенно и очень быстро теряет материю.

Астрофизики рассчитали, что бывшее светило имело массу в 4 раза превышающую массу Солнца. Материя от красного гиганта распространилась на расстояние в 120 тысяч астрономических единиц.

Сейчас средняя температура туманности Бумеранга составляет -272,15 градуса Цельсия. Такая аномально низкая температура возникла здесь после столкновения небольшой звезды с красным гигантом, что привело к его гибели — звезда буквально пробила оболочку гиганта и вызвала супер-холодный отток газа и пыли.

Астрофизики полагают, что туманность Бумеранга находится в эволюционной стадии и скоро должна трансформироваться в планетарную туманность. Она находится в 5000 световых годах от Земли и, к сожалению, нет никакого шанса, что человек когда-либо сможет добраться до нее.