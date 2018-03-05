10 рек в России, где можно намыть золото

Россия — это страна, чрезвычайно богатая рассыпным золотом. И чтобы почувствовать дух настоящей золотой лихорадки необязательно ехать на Колыму.

Можно попробовать себя в качестве старателя и поближе к дому — ведь даже в реках Московской области можно обнаружить золото, если постараться. Вот только будет ли это окупать ваши усилия — неизвестно.

Гораздо лучше начать промышлять поиском на месторождениях, уже отработанных промышленным способом. Даже после закрытия приисков очень много золота остается в мелких участках, не представляющих интереса для промышленников.

Таких мест в России навалом, так что хватайте старательский лоток и металлоискатель, и вперед, на поиски сокровищ. Только обзаведитесь сначала лицензией частного старателя, в России к этому относятся очень серьезно. Река Санарка

В XIX веке Санарка была известна всему миру как богатейшее месторождение драгоценных камней и полезных ископаемых, с легкой руки академика Кокшарова названное «Русской Бразилией». Местами речной грунт является золотоносным. Ныне заброшенный Андреевский прииск напоминает о том, что когда-то золота здесь было гораздо больше. Бассейн реки Лена

Ленский золотоносный район — один из самых богатых в России. За более чем 150 лет разработок месторождений здесь добыто около 1,5 тысяч тонн драгоценной руды. Но на отработанных месторождениях осталось еще полно золота, не подлежащего промышленной добыче. Река Бодайбо

Эта золотоносная река расположена в центральной части Патомского нагорья. Намывное золото россыпей бассейна Бодайбо преимущественно крупное: преобладают золотины от 2 до 4 мм. Часто встречаются крупинки более 8 мм. Встречаются самородки — самые крупные из них были найдены в россыпи верховьев реки Бодайбо. Река Большой Чанчик

Лет десять тому назад русло Большого Чанчика было отработано при помощи черпаковой драги. Но по геологическим данным, на Чанчике остается крупное золото, и встречаются самородки весов в несколько килограммов, отыскать которые можно при помощи старого-доброго металлоискателя. Река Бом

Бом золотоносен на всем своем протяжении. Золото в россыпях крупное, часто встречаются самородки весом 10-30 грамм, реже до 400 грамм. Местами золото лежит прямо в русле в расщелинах между сланцевыми породами. Иногда в таких «гнездах» скапливается очень большое количество золота — до полутора килограмм. Ручей Алексеевский

Золото здесь крупное (самородки весом до 1 кг), хорошо окатанное, часто срастается с кусками кварца. Наиболее крупные самородки встречаются в вершине ручья, под крупными валунами. Бригада из 2-3 человек легко может намыть здесь золота на более чем 300 грамм. Ручей Джалон

Самый прибыльный в Дамбукинском золотоносном районе прииск. Первые пробы показывали до 2,5 кг золота на тонну песка. Когда здесь разрабатывались богатые части золотоносного пласта, его поверхность после дождей, смывавших песок, блестела от самородков, легко различимых невооруженным глазом. Река Талга

Золотоносность бассейна реки Талга известна еще с 1893 года. Эксплуатация россыпей производилась старателями в основном ямным способом. И за полстолетия (с 1893 г. по 1949 г.) фактическая добыча составила не менее 2800 кг. На самородки размером с ладонь здесь можно наткнуться и по сей день. Ручей Миллионный

Богатую россыпь здесь нашли случайно: в 1896 году вьюченная лошадь, принадлежавшая группе спиртоносов (контрабандистов, доставлявших на прииски спирт в обмен на золото), провалилась в промоину. Когда ее стали вытаскивать, на дне ручья нашли самородки. Россыпь оказалась очень богатой — за месяц удалось добыть более 640 кг крупного золота. Когда правительство узнало о незаконном прииске, черных старателей разогнали, но обнаружить источник самородков с тех пор так и не удалось. Река Унаха

Самый большой приток р. Брянта. Унаха — это типичная горная река с извилистым руслом и быстрым течением. Там, где ее скалистое дно выходит на поверхность, в расщелинах породы встречаются целые россыпи драгоценного металла. Золото добывалось старателями с лотками и вычерпывалось ковшами с паромов. Современные добытчики ходят сюда с металлоискателями.