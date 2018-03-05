В Антарктиде нашли огромную колонию пингвинов

Биологи из США и Великобритании обнаружили 1,5-миллионную колонию пингвинов Адели в Антарктиде.

До недавнего времени исследователи считали, что пингвины вида Адели исчезли с архипелага Дейнжер, который находится на севере Антарктического полуострова. Как выяснилось, они заблуждались. В 2008-2009 гг. экипаж корабля, проплывавшего мимо архипелага, обнаружил несколько колоний птиц, чем заинтересовал биологов.

Ученые проанализировали спутниковые снимки и обнаружили примерно 400 тысяч особей Адели на островах Дейнжер. В 2015 году эти же ученые отправились в Антарктиду, чтобы подсчитать количество гнезд пингвинов с земли. Кроме того, они проанализировали их количество на спутниковых снимках.

В результате биологи насчитали более 751 тысячи гнезд. С учетом того, что в каждом из них находится как минимум пара пингвинов, ученые пришли к выводу, что численность колонии составляет 1,5 миллиона особей. Это крупнейшая популяция Адели на Антарктическом полуострове.