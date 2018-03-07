7 секретных мест, которых нет ни на одной карте

Секретный город Карты Google — одна из самых доступных картографических технологий последних лет. Хотите полюбоваться на Эйфелеву башню, но денег на билет до Парижа как всегда нет? Без проблем, включайте подходящий саундтрек, приглушите свет и открывайте вкладку Google Maps: путешествие дешевое и сердитое, будто ваш начальник утром понедельника. Но даже таким образом вам не удастся посмотреть весь мир: самые интересные места на общедоступных картах отчего-то размыты или закрашены. Откуда эти секретные точки в проекте, который официально не является государственной разработкой? Что пытаются скрыть от нас сильные мира сего?

В России все еще существует масса городов закрытого типа. Некоторые из них настолько секретны, что даже исчезают с карт! Ближайший населенный пункт — Эгвекинот, отделенный от Аляски Беринговым проливом. Военный аэропорт

В Японии не так уж много засекреченных мест — по крайней мере, известных западной разведке. Аэропорт Минами Торишима на картах полностью закрашен белым цветом. Десять лет назад тут базировалась спецгруппировка военно-морского флота страны, а вот что происходит сейчас — неясно. Влиссинген

Недвижимость, принадлежащая голландской королевской семье, не единственные секретные и заретушированные на карте места в Нидерландах. Тщательной маскировке подверглись нефтяные резервуары во Влиссингене, а также несколько военных и военно-воздушных баз. База ВВС Рамштейн

Вавилон С затемнением этого места все более-менее понятно. Центр ВВС НАТО является центральным хабом группировки, осуществляющей все самые крупные операции в Ираке. Естественно, для террористов база просто лакомый кусочек.

Ирак, где вот уже два десятка лет не утихают боевые действия, безусловно имеет кучу тайн. Даже знаменитый Вавилон на Google Maps заретуширован так, что больше напоминает не город, а сельхозугодья. Национальный парк Тантауко

Национальный парк Тантауко в Чили можно увидеть на онлайн-карте только как маркер. Почему? Здесь, в частном природном заповеднике ученые уже не один раз находили неизвестных доселе животных. Считается, что место это остается домом для многих исчезающих видов, но откуда они там вообще взялись? И зачем скрывать карту? Здание Майкл Ааф

Несмотря на пиктограмму самолета, на самом деле здесь (штат Юта, США) располагается чуть ли не самое секретное хранилище оружия во всей стране. Это военный полигон, где проходят испытания биологического и химического оружия.