В Японии детям дают уроки «любования природой»

В японских школах детям преподают уроки "любования природой".

Жители современных городов чаще наблюдают здания из стекла и бетона, асфальтированные дороги и автомобили, выбраться на природу получается редко. В Японии не стали мириться с этой проблемой и ввели в школах уроки "любования природой", чтобы дети учились замечать ее красоту и наслаждаться ею.

Обычно такие уроки проходят в виде экскурсий, ученикам не только рассказывают об окружающем их мире, но и показывают все на по-настоящему живом примере.

Кроме того, на этих уроках учат также бережно относиться к природе: не уничтожать цветы и деревья, не оставлять после себя мусор и не издеваться над животными.