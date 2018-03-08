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В Японии детям дают уроки «любования природой»
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В Японии детям дают уроки «любования природой» 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: depositphotos.com
В японских школах детям преподают уроки "любования природой".
Жители современных городов чаще наблюдают здания из стекла и бетона, асфальтированные дороги и автомобили, выбраться на природу получается редко. В Японии не стали мириться с этой проблемой и ввели в школах уроки "любования природой", чтобы дети учились замечать ее красоту и наслаждаться ею.
Обычно такие уроки проходят в виде экскурсий, ученикам не только рассказывают об окружающем их мире, но и показывают все на по-настоящему живом примере.
Кроме того, на этих уроках учат также бережно относиться к природе: не уничтожать цветы и деревья, не оставлять после себя мусор и не издеваться над животными.
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