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Последняя тайна острова Пасхи
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Последняя тайна острова Пасхи 

Don't Panic 9 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Остров Пасхи — одно из самых изолированных мест в мире. Клочок земли площадью 164 квадратных километра и материк разделяют 3,5 тысячи километров, а ближайший обитаемый остров Питкэрн находится в 2200 километрах от острова. Открывшие в 1722 году остров голландские мореплаватели обнаружили на нем людей, по уровню технического развития находящиеся на стадии каменного века, и сотни огромных статуй, над происхождением и предназначением которых ломает головы не одно поколение ученых. Мы же решили разобраться, почему прекратилось строительство каменных великанов и куда пропали коренные жители острова.
dnpmag.com
По всему острову в общей сложности разбросано 887 статуй. Высота их варьируется от 2-х до 22 метров, а весят моаи от 20 до 80 тонн. Большинство статуй было высечено в каменоломнях вулкана Рано Рараку из крупноблочного тахилитового базальтового туфа или туффита. Но несколько статуй были сделаны из другого камня, такого как трахит, красная базальтовая пемза, базальт и муджиерит. 255 статуй размещены на церемониальных и погребальных платформах аху. 45% всех моаи (397 каменных изваяний) сосредоточено в районе вулкана Рано Рараку, при этом часть из них так и не вырублена до конца.
dnpmag.com
dnpmag.com
Считается, что для рапануйцев статуи олицетворяли богов, от которых зависела погода и урожай. Рядом с идолами они жгли костры и устраивали танцы, чтобы задобрить своих покровителей.
По всему острову в общей сложности разбросано 887 статуй.
Строительство истуканов сказывалось на лесных ресурсах острова. Перемещение статуй с помощью камней, веревок и бревен и ритуальные костры рядом с ними привели к обезлесению острова. Высаживанием новых деревьев никто не занимался. Когда запасы древесины окончательно истощились, на острове начался голод. Между «длинноухими» поселенцами из Перу и «короткоухими» полинезийцами началась война. Статуи сбрасывали с пьедесталов, больше не веря в их силу. Предполагается, что ввиду недостатков ресурсов на острове начал развиваться каннибализм.
dnpmag.com
Процесс самоуничтожения некогда изолированной экосистемы и ее коренных жителей усугубили мореплаватели. После открытия голландцами остров превратился в место паломничества моряков, мечтавших своими глазами увидеть «первобытных» людей и гигантские каменные изваяния. Для острова и его жителей контакт с цивилизацией стал не менее губительным, чем междоусобные войны.
Изолированная экосистема превратилась в место паломничества моряков.
С собой моряки завозили неизвестные ранее островитянам болезни и невиданные для них предметы. Высаживающиеся на остров вместе с моряками крысы уничтожали последние семена пальм. В 19 веке многих рапануйцев забрали в рабство. В результате и без того малочисленное население острова к 1877 году сократилось до 111 человек.
dnpmag.com
Секрет изготовления и перемещения гигантских статуй последние рапунийцы унесли с собой в могилы. Несмотря на многочисленные эксперименты ученых и археологов, им так и не удалось приблизиться к разгадке тайны, как кучка аборигенов с примитивными орудиями труда могла передвигать по острову статуи весом несколько десятков тонн и надевать на их головы каменные шапки весом в пару тонн.
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