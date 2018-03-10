Строительство парка «Звездные войны»: видео

Мечта всех детей на свете, парк Диснейлэнд в Калифорнии скоро заметно расширится. Вовсю идет строительство еще одного парка, посвященного "Звездным войнам".

В сети появился ролик, опубликованный генеральным директором компании Уолт Дисней , Бобом Игером, на котором сполна видны масштабы строящегося парка. Вымышленная планета Бату была разработана специально для парка.

Строительство должно окончиться к 2019 году, на который намечено открытие нового парка. Там можно будет посостязаться в противостоянии Первого ордена и Сопротивления, а также освоить азы управления "Тысячелетнего сокола" самого Хана Соло.