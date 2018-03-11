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Красные изумруды можно найти только в одном месте
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Красные изумруды можно найти только в одном месте 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: depositphotos.com
В мире существуют не только зеленые, но и красные изумруды.
Разновидность драгоценного камня редкого красного цвета называется биксбит. Но пока найдено только одно месторождение красного изумруда — оно находится в американском Юта.
Впервые камень обнаружил Мэйнард Биксби в шахте, расположенной в области горной цепи Томаса в Юте. Произошло это в начале 1900-х годов. Он показал кристалл геохимику, который назвал его красным бериллом (изумруд также относится к бериллам). В той шахте оказались не слишком большие и качественные запасы, и добыча была остановлена задолго до того, как камень стал дорого стоить.
В 1950 камни обнаружились в горах округа Бивер. Они были настолько крупными, что поддавались огранке. Сейчас это единственное место в мире, где их добывают. А в 2006 году биксбит был признан Ассоциацией ювелиров самым редким драгоценным камнем в мире.
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