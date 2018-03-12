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Небоскребы Испании выглядят как мегаполис будущего
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Небоскребы Испании выглядят как мегаполис будущего 

Рамблер 12 марта 2018
В объективе испанского фотографа здания Валенсии выглядят, как архитектура из альтернативной вселенной.
1/9  На снимках - не кадры из стимпанк-сериала и не компьютерная графика. Это - обычные здания в городе Бенидорм, что входит в состав автономного сообщества Валенсия.
Фото:
2/9  Серия снимков фотографа по имени Аль Мафер носит называется "Инопланетная архитектура".
Фото:
3/9  Все здания на фото действительно существуют.
Фото:
4/9 
Фото:
5/9  Автор только немного поиграл с цветокоррекцией, добавив подходящий оттенок для фона.
Фото:
6/9  Эти небоскребы были построены еще в 1970-е годы.
Фото:
7/9  Некоторые из них чуть помладше. Они построены в 1980-х.
Фото:
8/9  Большинство из зданий - гостиничные комплексы. В них останавливаются туристы, когда хотят провести время в курортном городе.
Фото:
9/9  Издание Independent уже окрестило эти дома "марсианскими".
Фото:
Фотограф Аль Мафер опубликовал серию снимков гостиниц-небоскребов. На изображениях здания выглядят удивительно футуристично.
Лучшие снимки смотрите в нашей фотогалерее.
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