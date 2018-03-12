Небоскребы Испании выглядят как мегаполис будущего 

1/9 На снимках - не кадры из стимпанк-сериала и не компьютерная графика. Это - обычные здания в городе Бенидорм, что входит в состав автономного сообщества Валенсия. Фото: Al Mefer/Behance

2/9 Серия снимков фотографа по имени Аль Мафер носит называется "Инопланетная архитектура". Фото: Al Mefer/Behance

3/9 Все здания на фото действительно существуют. Фото: Al Mefer/Behance

4/9 Фото: Al Mefer/Behance

5/9 Автор только немного поиграл с цветокоррекцией, добавив подходящий оттенок для фона. Фото: Al Mefer/Behance

6/9 Эти небоскребы были построены еще в 1970-е годы. Фото: Al Mefer/Behance

7/9 Некоторые из них чуть помладше. Они построены в 1980-х. Фото: Al Mefer/Behance

8/9 Большинство из зданий - гостиничные комплексы. В них останавливаются туристы, когда хотят провести время в курортном городе. Фото: Al Mefer/Behance