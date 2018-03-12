Античный город найден в центре Тихого океана

Древние руины, обнаруженные в самом центре Тихого океана, могут быть городами легендарной Атлантиды и об этом говорят сами ученые. Город Нан Мандол находится на острове Понпеи, одном из самых отдаленных островов океана.

Археологи выяснили, что раньше этот остров населяла древняя азиатская цивилизация, о которой практически не сохранилось никакой информации. Развалины города выглядят в этом месте очень странно: зачем кому-то возводить полис таких размеров в совершенном отдалении от прочей цивилизации?

Марк Маккой, антрополог Южного методистского университета Техаса сумел провести анализ коралловых украшений из гробницы, предположительно принадлежавшей одному из вождей города.

Оказалось, что город был построен примерно в 1800 году до нашей эры. Скорее всего, он и в самом деле был столицей древней цивилизации, но где, в таком случае, все остальные поселения? На этот вопрос ученые ответить пока не могут.