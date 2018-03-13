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«Путь секретов» — новый маршрут для туристов в Милане
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«Путь секретов» — новый маршрут для туристов в Милане 

ХорошоТам 13 марта 2018
Фото: ХорошоТам
В Милане появился новый маршрут для приезжих туристов, знакомящий их с различными достопримечательностями и секретами города. Название данного туристического маршрута — «Путь секретов».
Уже почти неделю все гости Милана могут побывать в загадочном и очень секретном месте — Ка Гранда, которое является практически самым крупным местным архитектурным комплексом. Представленный туристический маршрут — это совместная идея MilanoCard и l'Ospedale Policlinico di Milano, благодаря которой туристы посещают закрытые до сегодняшнего дня места.
В частности, гости могут побывать в Историческом архиве, где находится множество разных документов, описывающих продолжительную часть истории Милана и больницы l'Ospedale Policlinico di Milano. Самыми интересными находками можно считать записи докторов той эпохи, всевозможные больничные документы, завещания больных и многое другое. К примеру, в архиве находится резолюция, которая запрещает содержать животных в стенах архитектурного комплекса и пользоваться услугами проституток.
Специалисты и историки отмечают, что туристический маршрут «Путь секретов» позволяет гостям Италии прикоснуться к художественному, историческому и архитектурному наследию.
Пройтись по данному маршруту можно во все дни недели, кроме понедельника. В будни проект открыт для гостей с 17:00 до 22:00, а в выходные с 15:00 до 22:00. Цена — 12 евро.
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