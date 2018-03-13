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Раскрыт главный секрет Стоунхенджа
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Раскрыт главный секрет Стоунхенджа 

Don't Panic 13 марта 2018
Фото: Don't Panic
Древний Стоунхендж вот уже почти век не дает ученым покоя. Теорий об этом сооружении ходит множество: люди с одинаковым удовольствием приплетают к строительству Стоунхенджа и пришельцев из космоса и легендарного короля Артура. Но так ли сложна загадка этой структуры на самом деле? Современные историки полагают, что секрет Стоунхенджа кроется совсем в другом.
Марк Паркер Персон, руководитель проекта Stonehenge Riverside Archaeological, выдвинул предположение, согласно которому мы недооцениваем сам акт строительства столь сложного архитектурного памятника. В современной архитектурной парадигме люди прежде всего видят цель: здание построено — цель достигнута.
Но в древние времена работа над ритуальными сооружениями такого уровня как Стоунхендж требовала невероятных усилий от тысяч людей. И это, по мнению Персона, является ответом на главную загадку Стоунхенджа: его возводили за тем, чтобы продемонстрировать количество свободных ресурсов и силу правителя.
В процессе строительства участвовали многие люди из разных племен, что было потенциально мощным инструментом демонстрации силы сообщества. Это же объясняет, почему для строительства использовались камни издалека: никто не искал самого простого способа возвести Стоунхендж, искали самый впечатляющий.
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