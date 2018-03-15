Итальянка преодолела Транссибирскую магистраль 

1/8 Свою поездку девушка назвала "Путешествие на Дальний Восток". Она сделала множество колоритных фотографий, отражающих повседневный быт россиян. Фото: giuliamangione.com

2/8 Джулия купила билет в плацкартный вагон. Она много беседовала с теми, кто разделил с ней дорогу. Среди ее разнообразных соседей по койке были солдаты, возвращавшиеся из армии домой, семьи, отправляющиеся в отпуск или возвращавшиеся оттуда, а также путешественники, которым самолет был не по карману. Фото: giuliamangione.com

3/8 Состав делал несколько остановок, на которых продавцы всех мастей с удовольствием позировали Джулии. Фото: giuliamangione.com

4/8 Девушка удивилась тому, что на станциях можно найти буквально любой товар: от бытовых вещей до памятных безделушек. Фото: giuliamangione.com

5/8 Фото: giuliamangione.com

6/8 Если не сходить с поезда, то путь по Транссибирской магистрали составит 6 дней. Но Джулия предпочла посмотреть крупные российские города, поэтому ее путь растянулся на месяц. За это время девушка преодолела 9 тысяч километров. Фото: giuliamangione.com

7/8 Джулия побывала в Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске. Целых 5 дней фотограф посвятила пребыванию на острове Ольхон. Затем отправилась на Байкал, оттуда в Иркутск, затем добралась до Улан-Удэ. Фото: giuliamangione.com