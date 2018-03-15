Итальянка преодолела Транссибирскую магистраль 

1/8 Свою поездку девушка назвала "Путешествие на Дальний Восток". Она сделала множество колоритных фотографий, отражающих повседневный быт россиян.
Фото:
giuliamangione.com
2/8 Джулия купила билет в плацкартный вагон. Она много беседовала с теми, кто разделил с ней дорогу. Среди ее разнообразных соседей по койке были солдаты, возвращавшиеся из армии домой, семьи, отправляющиеся в отпуск или возвращавшиеся оттуда, а также путешественники, которым самолет был не по карману.
Фото:
giuliamangione.com
3/8 Состав делал несколько остановок, на которых продавцы всех мастей с удовольствием позировали Джулии.
Фото:
giuliamangione.com
4/8 Девушка удивилась тому, что на станциях можно найти буквально любой товар: от бытовых вещей до памятных безделушек.
Фото:
giuliamangione.com
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Фото:
giuliamangione.com
6/8 Если не сходить с поезда, то путь по Транссибирской магистрали составит 6 дней. Но Джулия предпочла посмотреть крупные российские города, поэтому ее путь растянулся на месяц. За это время девушка преодолела 9 тысяч километров.
Фото:
giuliamangione.com
7/8 Джулия побывала в Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске. Целых 5 дней фотограф посвятила пребыванию на острове Ольхон. Затем отправилась на Байкал, оттуда в Иркутск, затем добралась до Улан-Удэ.
Фото:
giuliamangione.com
8/8 "После Иркутска пейзаж и люди начали меняться", - описывает свои впечатления Джулия. О том, что ты находишься в России, напоминает лишь язык. После Улан-Удэ фотограф отправилась в Читу, побывала в Биробиджане, Хабаровске и, наконец, прибыла во Владивосток.