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Итальянка преодолела Транссибирскую магистраль
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Итальянка преодолела Транссибирскую магистраль 

Рамблер 15 марта 2018
Приключения итальянки в России.
1/8  Свою поездку девушка назвала "Путешествие на Дальний Восток". Она сделала множество колоритных фотографий, отражающих повседневный быт россиян.
Фото:
2/8  Джулия купила билет в плацкартный вагон. Она много беседовала с теми, кто разделил с ней дорогу. Среди ее разнообразных соседей по койке были солдаты, возвращавшиеся из армии домой, семьи, отправляющиеся в отпуск или возвращавшиеся оттуда, а также путешественники, которым самолет был не по карману.
Фото:
3/8  Состав делал несколько остановок, на которых продавцы всех мастей с удовольствием позировали Джулии.
Фото:
4/8  Девушка удивилась тому, что на станциях можно найти буквально любой товар: от бытовых вещей до памятных безделушек.
Фото:
5/8 
Фото:
6/8  Если не сходить с поезда, то путь по Транссибирской магистрали составит 6 дней. Но Джулия предпочла посмотреть крупные российские города, поэтому ее путь растянулся на месяц. За это время девушка преодолела 9 тысяч километров.
Фото:
7/8  Джулия побывала в Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске. Целых 5 дней фотограф посвятила пребыванию на острове Ольхон. Затем отправилась на Байкал, оттуда в Иркутск, затем добралась до Улан-Удэ.
Фото:
8/8  "После Иркутска пейзаж и люди начали меняться", - описывает свои впечатления Джулия. О том, что ты находишься в России, напоминает лишь язык. После Улан-Удэ фотограф отправилась в Читу, побывала в Биробиджане, Хабаровске и, наконец, прибыла во Владивосток.
Фото:
Фотограф из Италии Джулия Маджони давно грезила мечтой отправиться в длительное путешествие по Транссибирской магистрали.
Лучшие кадры из поездки — в нашей фотогалерее.
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