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Города вверх ногами
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Города вверх ногами 

dom.lenta.ru 14 марта 2018
Фото: @spathumpa
Знакомые места могут выглядеть совершенно по-новому, если посмотреть на них под необычным углом.
Например — с высоты птичьего полета, или, что в наше время актуальнее, с высоты полета дрона. Такие снимки — визитная карточка молодого греческого архитектора Костаса Спатиса. Неудивительно, что число подписчиков его Instagram-аккаунта приближается к ста тысячам.
Неаполитанский тетрис — а что, действительно похоже. Кто бы мог подумать, что городской квартал с высоты смотрится настолько симметрично?
Спатис умеет видеть симметрию во всем — при том, что на снимках, вроде бы, кусочки живой, естественной и несовершенной повседневности, выглядят они как мечта перфекциониста.
Согласитесь, увидеть красоту и гармонию на обычной переполненной парковке — это надо уметь!
В багрец и золото одетые леса тоже могут здорово удивить, если посмотреть на них через объектив Спатиса.
Говорим «Греция», подразумеваем «яхтинг». Каждый, кто ходил на яхте по островам, согласится, что пейзажи попадаются завораживающие. Но задумывались ли вы, какую странную гармонию являют собой сами яхты на поверхности моря?
Городской пляж смотрится так, словно его разработали дизайнеры Apple.
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