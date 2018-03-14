Города вверх ногами

Знакомые места могут выглядеть совершенно по-новому, если посмотреть на них под необычным углом.

Например — с высоты птичьего полета, или, что в наше время актуальнее, с высоты полета дрона. Такие снимки — визитная карточка молодого греческого архитектора Костаса Спатиса. Неудивительно, что число подписчиков его Instagram-аккаунта приближается к ста тысячам.

Неаполитанский тетрис — а что, действительно похоже. Кто бы мог подумать, что городской квартал с высоты смотрится настолько симметрично?

Публикация от Costas Spathis (@spathumpa) Фев 11, 2018 в 8:23 PST

Спатис умеет видеть симметрию во всем — при том, что на снимках, вроде бы, кусочки живой, естественной и несовершенной повседневности, выглядят они как мечта перфекциониста.

Публикация от Costas Spathis (@spathumpa) Фев 23, 2018 в 4:13 PST

Согласитесь, увидеть красоту и гармонию на обычной переполненной парковке — это надо уметь!

Публикация от Costas Spathis (@spathumpa) Фев 25, 2018 в 4:50 PST

В багрец и золото одетые леса тоже могут здорово удивить, если посмотреть на них через объектив Спатиса.

Публикация от Costas Spathis (@spathumpa) Ноя 20, 2017 в 11:49 PST

Говорим «Греция», подразумеваем «яхтинг». Каждый, кто ходил на яхте по островам, согласится, что пейзажи попадаются завораживающие. Но задумывались ли вы, какую странную гармонию являют собой сами яхты на поверхности моря?

Публикация от Costas Spathis (@spathumpa) Янв 26, 2018 в 4:03 PST

Городской пляж смотрится так, словно его разработали дизайнеры Apple.