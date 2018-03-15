Объявлены финалисты фотоконкурса Smithsonian

Ежегодно Smithsonian Photo Contest поражает нас невероятными изображениями со всего мира. Выбранные фотографии показывают впечатляющие сцены природы, а также заглядывают в другие культуры и их повседневную жизнь.

15-й по счету конкурс получил 48 тысяч заявок от фотографов из 155 стран в шести категориях, включая «Природный мир», «Американский опыт», «Путешествия», «Люди», «Измененные изображения» и «Мобильные фотографии». В финале было отобрано 60 уникальных и запоминающихся фотографий.

Победители будут объявлены 26 марта.