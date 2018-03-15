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Объявлены финалисты фотоконкурса Smithsonian
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Объявлены финалисты фотоконкурса Smithsonian 

Рамблер 15 марта 2018
Самые яркие и необычные фотографии с ежегодного конкурса американского университета.
1/15  "Привязанность".
Фото:
2/15  "Сардины на солнце".
Фото:
3/15  "Сборщики перца чили".
Фото:
4/15  "Радость".
Фото:
5/15  "Окно".
Фото:
6/15  "Волосистая цианея".
Фото:
7/15  "Лестницы".
Фото:
8/15  "Выходя из тени".
Фото:
9/15  "Луч Зевса".
Фото:
10/15  "Лодочник".
Фото:
11/15  "Вершина".
Фото:
12/15  "Создание благовоний".
Фото:
13/15  "Простые движения".
Фото:
14/15  "Идеальное крыло".
Фото:
15/15  "Бельгийский ангел".
Фото:
Ежегодно Smithsonian Photo Contest поражает нас невероятными изображениями со всего мира. Выбранные фотографии показывают впечатляющие сцены природы, а также заглядывают в другие культуры и их повседневную жизнь.
15-й по счету конкурс получил 48 тысяч заявок от фотографов из 155 стран в шести категориях, включая «Природный мир», «Американский опыт», «Путешествия», «Люди», «Измененные изображения» и «Мобильные фотографии». В финале было отобрано 60 уникальных и запоминающихся фотографий.
Победители будут объявлены 26 марта.
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