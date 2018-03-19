Тест: сможете ли вы выжить в пустыне?

Разумеется, любой здравомыслящий человек без определенной подготовки вряд ли решится пересечь пешком пустыню. Даже обладая максимальными знаниями, это сделать очень и очень тяжело.

Но кто знает, что может произойти в жизни. Вдруг вам все же придется бороться с жарой, жаждой и другими "прелестями" экстремальных условий. Готовым надо быть ко всему.

Попробуйте проверить, хватит ли ваших знаний для того, чтобы вырваться из песчаного плена и вернуться домой целыми и невредимыми. Каковы ваши шансы не погибнуть в борьбе с природой?