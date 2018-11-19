Ещё
Тест: выживите ли вы в пустыне?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: выживите ли вы в пустыне? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Разумеется, любой здравомыслящий человек без определенной подготовки вряд ли решится пересечь пешком пустыню. Даже обладая максимальными знаниями, это сделать очень и очень тяжело.
Но кто знает, что может произойти в жизни. Вдруг вам все же придется бороться с жарой, жаждой и другими "прелестями" экстремальных условий. Готовым надо быть ко всему. Никогда не помешает знать, в какое время суток лучше передвигаться по пустыне, и стоит ли это вообще делать. Возможно, лучшим решением будет остаться на месте и дождаться помощи?
Предлагаем вам проверить себя и свои знания о пустынях. Хватит ли у вас смекалки для того, чтобы вырваться из песчаного плена и вернуться домой целыми и невредимыми?
Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каковы ваши шансы не погибнуть в борьбе с природой.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпичные промахи в одежде22
20 самых шокирующих фактов о России в 1990-е
«Русскую логику в Китае можно отключить»3
Тест: что ваш ангел-хранитель думает о вас?8
Тест: как заканчиваются эти пословицы19
Видео
00:32
Экстремал прошел по канату между высотками в Питере
Безумный мир
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
08:38
Если бы на Марсе была жизнь
Безумный мир
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
15:24
Необычные динозавры, о которых редко говорят
Безумный мир
11:18
Каким было «оружие возмездия» Гитлера
Истории
00:08
Японский кот распевает грузинские песни
Безумный мир
04:36
Археологические находки, озадачившие не на шутку
Вещи Истории
10:38
Невероятные открытия, сделанные в джунглях
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение