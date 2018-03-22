Словения: море, виноградники и соляные копи

Всего 47 километров береговой линии — но у Словении они есть. Да, Словению можно рассматривать как пляжное направление. Причем по всем параметрам она ничуть не уступает своим соседям — Хорватии и Италии. «Лента.ру» выяснила, почему стоит обратить внимание на это не самое очевидное направление.

Как и вся Словения, приморский регион удивляет как минимум тем, что на такой маленькой территории будто мозаикой собраны красивые города со средневековой архитектурой, протяженные виноградники и оливковые рощи, соляные прииски, колоритные деревни и долины.

Долгое время местность была под влиянием венецианцев — так что все побережье двуязычно, итальянский язык и словенский абсолютно равноправны. Архитектура тоже все время напоминает Италию, а некоторые здания и монументы и вовсе мысленно переносят в Венецию. При этом регион нисколько не теряет своего уникального шарма.

Заметный плюс отдыха на Словенской Ривьере — так еще называют приморский регион — очень приятные, доступные цены на все, от отелей и апартаментов до ресторанов. При этом тут также есть и роскошные бутик-отели, и изысканные рестораны, и даже тонкие вина. Многие пляжи Словении награждены Голубым флагом — за чистейшую воду, в которой купаться летом — одно удовольствие.

Порт роз

Самый, пожалуй, известный курорт словенского побережья Порторож в переводе с итальянского означает «порт роз». В конце XIX века близкие соляные источники решили пустить в лечебное дело, и город превратили в успешный оздоровительный курорт. Как говорится, шалость удалась — сегодня это один из самых крупных лечебных курортов на Адриатическом побережье. Здесь лечат практически все: от неврологических до желудочных заболеваний.

Ну а городским жителям будет полезно как минимум просто снять стресс с помощью массажа и процедур с термальной водой. Лечат солью (спасибо Сечовлевским соляным приискам неподалеку), морской и термальной водой, грязевыми ваннами.

Естественным продолжением развития курорта стало открытие роскошной гостиницы Hotel Palace в 1910 году, которую назвали в тот момент самым красивым отелем Адриатики. Все знаменитости останавливались именно здесь, например, в 1950-м тут жили Софи Лорен Марчелло Мастроянни . В 2008 году отель переродился под управлением группы Kempinski, которая оставив исторический фасад и пышный сад, внесла в интерьеры современность и актуальность, сделав из исторического особняка модное место в городе.

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Спа-центры и санатории в Портороже на каждом шагу, от роскошных до вполне доступных. Помимо здравниц, для услады азартного духа в городе открыли казино — ведь без игрового дома не обходится ни один уважающий себя приморский курорт.

Порторож — единственный курорт на Словенской Ривьере, где есть песчаный пляж. На остальных курортах это галька или бетонные настилы. Так что в этом плане Порторож сильно выигрывает перед своими соседями. Летом в Портороже шумно и весело: вечером на набережную стекается молодежь, в уличных кафе льется рекой словенское вино и итальянская речь.

Крошка Пиран

Средневековый городок Пиран на побережье — оплот итальянской культуры и истории, эдакий музей под открытым небом, где каждая узкая улочка или каменная лестница с деревом в кадке так и просится в объектив камеры. В целом на облик всех истрийских городов повлияли венецианцы, но именно в Пиране они разошлись не на шутку. Вблизи города были (и до сих пор есть) соляные прииски, так что венецианцы не скупились на вложения в архитектурное достояние города.

Городок настолько крошечный, а улочки настолько узкие, что власти решили ограничить автомобильное движение в центре. Так что если вы приехали на машине — смело оставляйте ее на стоянке на въезде и отправляйтесь на пешую прогулку.

Все дороги в городе ведут в негласный центр Пирана — площадь Тартини, названную в честь знаменитого скрипача и музыканта Джузеппе Тартини, который родился здесь в 1692 году, и уже тем самым прославил город. Жители в знак уважения установили на площади памятник своему именитому земляку, да и вообще назвали в честь него саму площадь. Место примечательно и необычной историей появления: дело в том, что изначально здесь была часть порта, куда заходили корабли. Но вода застаивалась, и власти решили засыпать бухточку.

Площадь Тартини окружают красивые особняки, среди которых можно выделить дом XV века, нежно прозванный Венецианкой. По легенде, богатый купец из Венеции завел в Пиране любовницу, которой и купил этот особняк. А из-за пересудов сделал табличку на фасаде — «Пусть говорят», дабы показать, как его не волнуют все эти шепотки и сплетни за спиной. Среди домов красуются белая Ратуша с колоннами и сам дом-музей Тартини, где, например, можно увидеть скрипку маэстро.

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С площади хорошо виден Собор Святого Георгия и его высокая стройная колокольня, напоминающая венецианскую колокольню базилики Сан-Марко. Конечно, это не простое совпадение: архитекторы были вдохновлены венецианской красавицей. На колокольне открыта смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид и на площадь Тартини с памятником, и на сказочные черепичные крыши домов, и на хорватский Триест. Отсюда даже можно разгадать очертания Венеции. Прогулка не будет полной без мыса Мадонны — длинного выступа с венчающим его маяком.

Бывший остров

В «Завтраке у Тиффани» у главной героини был кот по имени Кот. Так вот, на побережье Словении есть маленький городок Изола — что в переводе с итальянского означает «остров», который раньше и был островом. В Средние века его отделял от материка канал, который вскоре засыпали. Так остров Изола слился с сушей.

Издавна город был центром рыболовства, эдаким «рыбным рынком» побережья. Таким он остался и сегодня. Так что в обязательную программу туриста входит смакование рыбы и морепродуктов в ресторанчике у моря. Из-за постоянных ветров Изола стала и центром виндсерфинга и яхтинга — так что когда надоест лентяйничать на пляже, смело можно поднимать парус.

А в целом Изола — городок тихий и неторопливый, в отличие от своего шумного соседа Порторожа. Романтические прогулки по средневековым улочкам или в тенистом парке Пьетро Коппо (назван в честь географа и картографа, работавшего в Изоле), солнечные ванны с книжкой в руках на пляже и неизменные чилауты в местных кафешках с вином.

Тут надо оговориться, что словенское вино — вещь недооцененная. Как и сама Словения, пожалуй. К виноделию здесь относятся серьезно, мягкий климат и разные типы почв позволили культивировать многие сорта винограда — «каберне совиньон», «пино гри», «шардоне», «мерло». Имеются и автохтоны: «зелен», «пинела» и «пиколит». В Приморье самыми распространенными винами стали «Мальвазия» и «Рефошк», они тут абсолютные лидеры.

Большой брат

Аэгида, Каприс, Юстинополис, Инсула Каприана, Капо д' Истрия, наконец, — Копер: за свою долгую историю морской город сменил много названий и хозяев. Тут были и древние греки, и римляне, и венецианцы, и австрийцы, и югославы. Впрочем, как и в других городах побережья, в Копере лучше всего виден отпечаток венецианцев: роскошные палаццо богатых купцов и знати — украшения улиц города, среди которых Преторийский дворец на главной площади Титов Трг. Здесь же Собор Вознесения Марии и здание Лоджии, в котором открыты художественная галерея и милое кафе, откуда за чашечкой кофе можно рассматривать старинные здания.

От главной площади идет типичная средневековая улица — Чевлярская. Тут селились ремесленники и торговцы, сегодня же туристы ее снимают на телефон и камеры как достопримечательность. Еще одна площадь — Прешернова — интересна своим фонтаном Да Понте по мотивам моста Риальто в Венеции.

Устав от прогулок по городу и архитектурных памятников, можно свернуть к морю. В городе оборудованы пляжи, и несмотря на обилие яхт и лодок, вода тут остается удивительно чистой. У Копера много общего с Изолой: когда-то он тоже был островом, но потом пролив засыпали и соединили островную и материковую части. Но различия в атмосфере и стиле все еще можно увидеть и почувствовать.

Не морем единым

Словенская Истрия, это, конечно, не только история и пляжный отдых. Чуть в глубине, подальше от прибрежной линии, скрываются яркие тихие деревушки. Одна из таких — Храстовле. Свою известность деревня приобрела благодаря церкви Святой Троицы XV века с хорошо сохранившимися фресками невероятной красоты.

Одна из самых старых деревень Истрии — Осп со своей 200-метровой скалой, на которой практикуются опытные скалолазы.

В окрестностях, тут и там, расположены виноградники, где можно попробовать и оценить местные вина. Напоследок стоит отдать дань уважения соляным источникам, благодаря которым регион был богат и успешен — Сечовлевскому соляному парку, где можно увидеть редких птиц и уникальные виды растений. Важно не забыть, что соль тут — главный сувенир из поездки.