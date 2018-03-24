Тест: в какой стране вы сойдете за местного

Ветер дальних странствий кружит голову, и всякий раз, планируя новое путешествие, немного волнуешься. А как все пройдет? А вдруг не понравится? А что, если случайно нарушишь местные традиции и попадешь в неловкую ситуацию? Или вообще в тюрьму? Но у каждого туриста, наверняка, есть такая страна, куда непременно хочется вернуться, потому что там появляется ощущение, что приехал не в гости, а домой, и местные жители очень удивляются, узнав, что перед ними не местный.

Пройдите тест и узнайте, вы будете себя чувствовать себя лучше всего.