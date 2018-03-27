Стены зла 

1/19 Резиденция «Бергхоф». Живописное шале в Баварских Альпах стало резиденцией «Бергхоф» (горный двор) не сразу. Сначала это был «Дом Вахенфельд», принадлежавший вдове коммерческого советника. Гитлер арендовал дом еще в 1928-м, а затем выкупил его у владелицы за 40 тысяч марок. Фото: Wikimedia

2/19 Резиденция «Бергхоф». Практически сразу новый владелец начал проект масштабной реконструкции имения — работы вел мюнхенский архитектор Алоис Дегано, который почти сразу после знакомства с Гитлером вступил в НСДАП, а после «Бергхофа» был назначен «советником по вопросам строительства» партии. Фото: Erich Wilhelm Krüger/Wikimedia

3/19 Резиденция «Бергхоф». Живописный альпийский район Оберзальцберг очень понравился Гитлеру еще в 1923 году. Некоторые отели, в которых он останавливался до прихода к власти, в 30-х Гитлер включил в состав своей резиденции, там останавливались те, кто прибывал к фюреру с визитом. Вообще, в 30-е Оберзальцберг постепенно стал престижным районом, заселенным партийной элитой. Фото: Heinrich Hoffmann/Wikimedia

4/19 Чайный домик Кельштайнхаус. Кельштайнхаус — чайный домик, подаренный НСДАП на 50-летие фюрера. Это один из самых дорогих в недешевом, в целом, Оберзальцберге. Его проект был заказан Мартином Борманом архитектору Родериху Фику. Фото: Wolfgang Manousek/CC BY 2.0

5/19 «Бергхоф». «Только над двумя другими эскизами Гитлер работал с таким же тщанием, как над проектом своего оберзальцбергского дома, — над Имперским боевым знаменем и над своим штандартом главы государства», — пишет в своих воспоминаниях Альберт Шпеер, участник ближнего круга и личный архитектор фюрера, в 1937-м назначенный генеральным инспектором Берлина по строительству. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

6/19 Новая рейхсканцелярия. Именно Шпеер проектировал и здание новой Рейхсканцелярии. Поражающее своими масштабами здание — его длина составила 440 метров — было построено всего за год. После Второй мировой войны его решили не восстанавливать. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

7/19 Новая рейхсканцелярия. Гитлер очень гордился новым зданием и, по воспоминаниям современников, любил сравнивать его с другими величественными дворцами — разумеется, чтобы лишний раз подчеркнуть превосходство рейха. Фюрер мог на полном серьезе приводить гостям выкладки о том, что, скажем, какое-нибудь помещение в новой Рейхсканцелярии на полметра шире, чем в Версале. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

8/19 Территория съездов НСДАП в Нюрнберге, Зал собраний. Зал собраний — это самое большое сохранившееся сооружение нацистской эпохи. Здание строилось по проекту нюрнбергских архитекторов Людвига и Франца Руффов. Зал собраний был рассчитан на 50 тысяч человек. Фото: Nicohofmann/CC BY-SA 3.0

9/19 Территория съездов НСДАП в Нюрнберге, Зал собраний. По проекту, здание должно было быть накрыто стеклянной крышей без промежуточных опор. Архитектура здания, а особенно его внешний фасад напоминают Колизей в Риме. Строительство началось в 1935 году, но так и не было закончено. Сейчас здание находится под охраной государства. Фото: globallookpress.com

10/19 Проект реконструкции Берлина «Столица мира Германия». По задумке Гитлера, к середине ХХ века Берлину предстояло быть переименованным в «столицу мира Германию» (Welthauptstadt Germania). Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

11/19 Проект реконструкции Берлина «Столица мира Германия». Шпеер разработал по заказу фюрера «Общий план застройки имперской столицы», предусматривавший, в частности, строительство к северу от Рейхстага «Зала народа» — огромного, 315 на 315 метров в основании, здания под куполом. Рядом с залом планировали построить берлинскую резиденцию Гитлера — Дворец фюрера. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

12/19 Министерство авиации. Нацистская архитектура тяготела к гигантским масштабам. Имперское министерство авиации Германии долгое время было самым большим офисным зданием в Берлине. В административном комплексе находилось более двух тысяч служебных помещений, включая, разумеется, и кабинет министра авиации Германа Геринга. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

13/19 Олимпийский стадион в Берлине. Еще один нацистский мегапроект — стадион на на 86 000 мест в Берлине. Спорткомплекс примыкал к Майскому полю, где проходили массовые митинги НСДАП. Построенный по проекту архитектора Вернера Марха стадион принял в 1936 году летнюю Олимпиаду. Церемония открытия игр транслировалась в прямом эфире. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0

14/19 Дом искусств в Мюнхене. В построенном в 1933 году Доме искусств регулярно проводился «День германского искусства», который открывал приветственной речью сам фюрер. Гитлер лично отбирал экспонаты для выставок, ведя «беспощадную очистительную войну против последних у нас элементов культурного разложения». Фото: globallookpress.com

15/19 Дом искусств в Мюнхене. Коммерческая составляющая в храме искусств была представлена весьма широко: «Золотой бар», пивная и центральный ресторан. Фото: globallookpress.com

16/19 Дом отдыха «Прорский колосс». Дом отдыха с характерным названием «Прорский колосс», полностью построенный к 1939 году, был рассчитан на 20 тысяч гостей. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже проект получил гран-при. Фото: Wikimedia

17/19 Зенитные башни. К числу характерных построек гитлеровского периода относятся и зенитные башни Люфтваффе. Огромные бетонные бункеры, вооруженные артиллерией ПВО, использовались для защиты от воздушных бомбардировок, для координации воздушной обороны и в качестве бомбоубежищ. Фото: Manfred Werner/Wikimedia

18/19 Зенитные башни. Проекты башен разрабатывались не только с точки зрения функционала. Эстетическая составляющая руководство рейха тоже интересовала. Проекты спроектировал профессор архитектуры Фридрих Таммс под руководством Альберта Шпеера, «вписывая» их в архитектуру городов. Фото: Bundesarchiv, Bild/CC-BY-SA 3.0