Пиво из крана: в Шотландии строят необычный отель

Скоро мечта некоторых ценителей алкоголя о нескончаемом запасе любимого напитка перестанет быть только мечтой. В Шотландском городке Эллон начали строительство "пивного" отеля под названием DogHouse.

По задумке создателей необычной гостиницы, этот проект станет настоящим подарком всем поклонникам крафтового пива.

Претворить в жизнь мечты фанатов пенного напитка решились владельцы известной пивоварни BrewDog, на территории которой, собственно, и будет открыт уникальный отель.

В гостинице разместятся 26 номеров с дизайнерской отделкой, в каждом из которых будет находиться обычный водопроводный кран, но вместо воды из него будет течь светлый эль. Но и это еще не все: в ванной владельцы пивоварни и отеля планируют расположить холодильники с различными напитками, которые имеются в ассортименте BrewDog.

И вишенка на торте: прямо из своих номеров посетители смогут наблюдать за процессом варки пива, его розливом и даже упаковкой.

Открыть "пивной отель" обещают в 2019 году.