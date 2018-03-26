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Пиво из крана: в Шотландии строят необычный отель
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Пиво из крана: в Шотландии строят необычный отель 

Рамблер 26 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Скоро мечта некоторых ценителей алкоголя о нескончаемом запасе любимого напитка перестанет быть только мечтой. В Шотландском городке Эллон начали строительство "пивного" отеля под названием DogHouse.
По задумке создателей необычной гостиницы, этот проект станет настоящим подарком всем поклонникам крафтового пива.
Претворить в жизнь мечты фанатов пенного напитка решились владельцы известной пивоварни BrewDog, на территории которой, собственно, и будет открыт уникальный отель.
В гостинице разместятся 26 номеров с дизайнерской отделкой, в каждом из которых будет находиться обычный водопроводный кран, но вместо воды из него будет течь светлый эль. Но и это еще не все: в ванной владельцы пивоварни и отеля планируют расположить холодильники с различными напитками, которые имеются в ассортименте BrewDog.
И вишенка на торте: прямо из своих номеров посетители смогут наблюдать за процессом варки пива, его розливом и даже упаковкой.
Открыть "пивной отель" обещают в 2019 году.
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