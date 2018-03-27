Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии

"Дырявое озеро" Кончос, которое находится на территории горного хребта Серра-да-Эштрела, много лет привлекает туристов. Зрелище и впрямь удивительное: с вершины холма путешественник видит натуральную воронку в озере, как будто поглощающую водоем.

Местные жители обычно рассказывают легенду, что это вход в туннель, который ведет непосредственно в центр земли. Однако на самом деле все проще.

"Дырявое озеро" на самом деле — водохранилище гидроэлектростанции Лагоа Комприда. А пугающая воронка —

шахтный водосброс, куда уходит избыток воды, после чего попадает в реку.

Поэтому наиболее сильное впечатление воронка производит весной, когда в горах тает снег и вода переполняет местные озера, в том числе и это водохранилище.

Водохранилище создано в 1955 году и с тех пор стало неизменной частью ландшафта. Поэтому многие туристы, да и жители, воспринимают его как редкую природную аномалию.