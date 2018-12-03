Эксперты открыли секрет «дырявого озера»

"Дырявое озеро" Кончос, которое находится на территории горного хребта Серра-да-Эштрела, много лет привлекает туристов. Зрелище и впрямь удивительное: с вершины холма путешественник видит натуральную воронку в озере, как будто поглощающую водоем.

Местные жители обычно рассказывают легенду, что это вход в туннель, который ведет непосредственно в центр земли. Конечно, всегда приятно верить в загадочные истории, но на самом деле все намного проще.

"Дырявое озеро" на самом деле — водохранилище гидроэлектростанции Лагоа Комприда. Сам кратер тянется на глубину 4,6 метра, а в ширину составляет 48 метров. Сразу под ним начинается туннель длиной больше 1500 метров. А пугающая воронка — шахтный водосброс, куда уходит избыток воды, после чего попадает в реку.

Поэтому наиболее сильное впечатление воронка производит весной, когда в горах тает снег и вода переполняет местные озера, в том числе и это водохранилище.

Водохранилище создано в 1955 году и с тех пор стало неизменной частью ландшафта. Поэтому многие туристы, да и жители, воспринимают его как редкую природную аномалию.