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Эксперты открыли секрет «дырявого озера» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из видео на youtube
"Дырявое озеро" Кончос, которое находится на территории горного хребта Серра-да-Эштрела, много лет привлекает туристов. Зрелище и впрямь удивительное: с вершины холма путешественник видит натуральную воронку в озере, как будто поглощающую водоем.
Местные жители обычно рассказывают легенду, что это вход в туннель, который ведет непосредственно в центр земли. Конечно, всегда приятно верить в загадочные истории, но на самом деле все намного проще.
"Дырявое озеро" на самом деле — водохранилище гидроэлектростанции Лагоа Комприда. Сам кратер тянется на глубину 4,6 метра, а в ширину составляет 48 метров. Сразу под ним начинается туннель длиной больше 1500 метров. А пугающая воронка — шахтный водосброс, куда уходит избыток воды, после чего попадает в реку.
Поэтому наиболее сильное впечатление воронка производит весной, когда в горах тает снег и вода переполняет местные озера, в том числе и это водохранилище.
Водохранилище создано в 1955 году и с тех пор стало неизменной частью ландшафта. Поэтому многие туристы, да и жители, воспринимают его как редкую природную аномалию.
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