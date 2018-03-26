Вулкан Этна медленно сползает в Средиземное море

Самый большой вулкан в Европе перемещается вниз со скоростью 14 миллиметров в год. Это удалось определить группе ученых из Великобритании.

Чтобы оценить движение вулкана, исследователи расположили вокруг него GPS-датчики. В результате наблюдений выяснилось, огромная Этна (высота вулкана составляет 3350 метров) через сто лет опустится на 1,4 метра. Это "скольжение" происходит из-за неустойчивого и слабого "фундамента" из донных отложений.

Ученые предупреждают, что в будущем это может привести к провалам склона и возникновению оползней. Однако пока серьезной опасности нет.