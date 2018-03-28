Где отдыхали советские вожди

Любые капризы правителей государств выполнялись беспрекословно, даже если они были весьма странные или трудоемкие. Советские вожди особенно сильно любили шикарные дома, которые возводили лучшие архитекторы страны, а некоторые генсеки имели необычные пожелания, например, эскалатор к морю или индивидуальный бункер.
Хрущев
Хрущев считал, что государственная дача должна служить не только местом для досуга, но и территорией для приема высокопоставленных гостей, в том числе и иностранных. Первый секретарь искал место под свою дачу в Абхазии и на Кавказе, а самой популярной считается госдача в Пицунде.
Anews
Все дома отдыха Хрущева имели колонны и балконы, откуда открывался красивый вид, а также во всех резиденциях были бассейны и поражающая роскошью мебель.
Брежнев
Излюбленная дача Брежнева изначально возводилась для Хрущева, еще в 1955, но из-за особого к ней отношения первого ее стали называть «брежневской», а после — «путинской». Данная государственная недвижимость раскинулась в 7 км от Ялты, а именно в населенном пункте Нижняя Ореанда, и на нее открывается потрясающий вид с прогулочных катеров.
Anews
Сперва дом состоял из 14 комнат, которые имели дорогую внутреннюю отделку. Здесь размещен крытый бассейн с возможностью подогрева, где отдыхать допустимо даже зимой, а расстояние до моря порядка 60 метров.
Сталин
Деятель построил для себя несколько десятков дач, которые были рассредоточены на всей территории СССР. Наиболее интересной для туриста остается Волынская дача, которая расположилась в Кунцево, что сейчас является районом Москвы. Здесь Сталин предпочитал жить после смерти супруги и сам скончался в стенах этого дома в 1953. Изначально здание было одноэтажным, но регулярные капризы вождя превратили дачу в современный вид. Сталин отличался особой мнительностью, поэтому в большинстве его домов были бомбоубежища, в том числе и на Волынской даче, которое до сих пор может спасти людей в случае попадания бомбы.
Anews
Еще одна дача Сталина разместилась у озера Рица в Абхазии, где раньше любил отдыхать вождь и это место всегда находилось под охраной. Резиденцию обеспечивала стабильным электричеством мощная гидроэлектростанция, построенная неподалеку, а сам Сталин, боясь покушений, всегда здесь спал в разных спальнях. Обе представленные дачи окрашены в зеленый цвет, что якобы помогало обеспечить маскировку на случай нападения.
Горбачев
Дача под названием «Заря» на южном берегу Крыма вызвала массу трудностей у охраны, поскольку просматривалась как с моря, так и с воздуха, а вокруг нее был лес. Каждый турист и мимопроходящий человек, который хотя бы раз бросил взгляд на дачу, сразу же становился подозреваемым в намерениях покушения.
Anews
Это здание возвели в 1988 году и она сразу состояло из трех этажей, имело вертолетную площадку и эскалатор к морю. Внутри находились современные кинозал, сауна, спортзал и даже бильярдная, а на территории имелся теннисный корт.