Где отдыхали советские вожди

Где шикарно отдыхали советские вожди

Любые капризы правителей государств выполнялись беспрекословно, даже если они были весьма странные или трудоемкие. Советские вожди особенно сильно любили шикарные дома, которые возводили лучшие архитекторы страны, а некоторые генсеки имели необычные пожелания, например, эскалатор к морю или индивидуальный бункер. Хрущев

Хрущев считал, что государственная дача должна служить не только местом для досуга, но и территорией для приема высокопоставленных гостей, в том числе и иностранных. Первый секретарь искал место под свою дачу в Абхазии и на Кавказе, а самой популярной считается госдача в Пицунде.

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Все дома отдыха Хрущева имели колонны и балконы, откуда открывался красивый вид, а также во всех резиденциях были бассейны и поражающая роскошью мебель.

Брежнев

Излюбленная дача Брежнева изначально возводилась для Хрущева, еще в 1955, но из-за особого к ней отношения первого ее стали называть «брежневской», а после — «путинской». Данная государственная недвижимость раскинулась в 7 км от Ялты, а именно в населенном пункте Нижняя Ореанда, и на нее открывается потрясающий вид с прогулочных катеров.

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Сперва дом состоял из 14 комнат, которые имели дорогую внутреннюю отделку. Здесь размещен крытый бассейн с возможностью подогрева, где отдыхать допустимо даже зимой, а расстояние до моря порядка 60 метров.

Сталин

Деятель построил для себя несколько десятков дач, которые были рассредоточены на всей территории СССР. Наиболее интересной для туриста остается Волынская дача, которая расположилась в Кунцево, что сейчас является районом Москвы. Здесь Сталин предпочитал жить после смерти супруги и сам скончался в стенах этого дома в 1953. Изначально здание было одноэтажным, но регулярные капризы вождя превратили дачу в современный вид. Сталин отличался особой мнительностью, поэтому в большинстве его домов были бомбоубежища, в том числе и на Волынской даче, которое до сих пор может спасти людей в случае попадания бомбы.

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Еще одна дача Сталина разместилась у озера Рица в Абхазии, где раньше любил отдыхать вождь и это место всегда находилось под охраной. Резиденцию обеспечивала стабильным электричеством мощная гидроэлектростанция, построенная неподалеку, а сам Сталин, боясь покушений, всегда здесь спал в разных спальнях. Обе представленные дачи окрашены в зеленый цвет, что якобы помогало обеспечить маскировку на случай нападения.

Горбачев

Дача под названием «Заря» на южном берегу Крыма вызвала массу трудностей у охраны, поскольку просматривалась как с моря, так и с воздуха, а вокруг нее был лес. Каждый турист и мимопроходящий человек, который хотя бы раз бросил взгляд на дачу, сразу же становился подозреваемым в намерениях покушения.

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Это здание возвели в 1988 году и она сразу состояло из трех этажей, имело вертолетную площадку и эскалатор к морю. Внутри находились современные кинозал, сауна, спортзал и даже бильярдная, а на территории имелся теннисный корт.