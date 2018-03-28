Что скрывали закрытые города СССР

Конец Второй мировой войны означал для двух самых могущественных держав мира новый виток противостояния. И США на первом этапе холодной войны превосходили СССР в техническом плане: стране Советов срочно требовались не просто новые предприятия, а целые города, где можно развивать атомную промышленность, обогащать уран и создавать ядерные снаряды.

Самым старым из таких городов не больше полувека, а люди и вовсе узнали о них совсем недавно — на территорию Арзамаса-75, Красноярска-26, Пензы-19 и других городов закрытого типа попасть было просто нереально. Да и не знал никто в ту пору, где эту самую территорию искать: на картах секретные города не отмечались.

Сегодня же подобные поселения признаны официально и входят в категорию закрытых административно-территориальных образований, ЗАТО. Попасть сюда все еще почти невозможно, но хотя бы можно узнать, что же скрывается за семью запорами и заборами колючей проволоки. Саров

11 февраля 1943 года обычный городок Саров превратился в закрытый объект Арзамас-75. Именно здесь начались работы КБ-11 по созданию атомной бомбы, и в годы СССР попасть на территорию человеку со стороны было просто нереально. Но и сегодня в Сарове располагается Российский федеральный ядерный центр: круглосуточный доступ положен только прописанным в городе людям, всем прочим выдают пропуска на день и на месяц. Железногорск

Градообразующим предприятием Железногорска (во времена Советского Союза он был известен как Красноярск-26) являются секретные комплексы атомной и космической промышленности — отсюда и статус ЗАТО. До 1998 года города даже не существовало на картах. Сейчас Железногорск признан официально, но попасть сюда можно только по спецпропуску, который выдается на основе ходатайства местного жителя. Заречный

Кодовое название Пенза-19 город получил в начале 1960-х годов. В ту пору правительство СССР постановило открыть здесь производство по сборке ядерных боеприпасов. К своему исконному имени поселок вернулся только в 1994 году, тогда же его стали отмечать и на картах. Вся территория Заречного обнесена колючей проволокой, действуют контрольно-пропускные пункты. Снежинск

Александровск Вся жизнь Снежинска крутится вокруг ВНИИТФ — предприятия, где разрабатываются ядерные боеприпасы. Город задумывался как дублер Сарова по ядерной программе. До ближайшего населенного пункта (Екатеринбург) всего 105 километров, но во времена Советского Союза о существовании Снежинска знали очень немногие. Интересно, что из всех существующих городов Росатома Снежинск признан самым красивым — вот только увидеть все очарование окружающей природы могут лишь местные жители.

Это один из новых городов закрытого типа. Александровск образован в мае 2008 года. Известно лишь, что контроль над городом осуществляет Министерство Обороны. Северск

Во время холодной войны американские шпионы смогли обнаружить лишь один город ЗАТО и это был Северск. Правда, американцы считали, что называется он Атомск, уж непонятно почему. Здесь при СССР был построен так называемый Комбинат №816 — градообразующее предприятие по производству высокообогащённого урана-235 и плутония-239.