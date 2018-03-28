Куда поехать: самые дешевые направления в Европе

По совокупности факторов самым дешевым для отдыха посчитали город Краков (Польша). Стоимость чашечки кофе - около 146 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 485 рублей, трансфер из аэропорта - 292 рубля, проездной на два дня - 438 рублей, стоимость отеля на уикенд - 6 363 рублей.

5/5 По совокупности факторов самым дешевым для отдыха посчитали город Краков (Польша). Стоимость чашечки кофе - около 146 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 485 рублей, трансфер из аэропорта - 292 рубля, проездной на два дня - 438 рублей, стоимость отеля на уикенд - 6 363 рублей.

Второе место досталось Вильнюсу (Литва). Стоимость чашечки кофе - около 111 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 482 рубля, трансфер из аэропорта - 104 рубля, проездной на два дня - 739 рублей, стоимость отеля на уикенд - 7 260 рублей.

4/5 Второе место досталось Вильнюсу (Литва). Стоимость чашечки кофе - около 111 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 482 рубля, трансфер из аэропорта - 104 рубля, проездной на два дня - 739 рублей, стоимость отеля на уикенд - 7 260 рублей.

На третьей строчке расположилась Рига (Латвия). Стоимость чашечки кофе - около 222 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 5 346 рублей, трансфер из аэропорта - 170 рублей, проездной на два дня - 738 рублей, стоимость отеля на уикенд - 5 057 рублей.

3/5 На третьей строчке расположилась Рига (Латвия). Стоимость чашечки кофе - около 222 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 5 346 рублей, трансфер из аэропорта - 170 рублей, проездной на два дня - 738 рублей, стоимость отеля на уикенд - 5 057 рублей.

Четвертая позиция у Варшавы (Польша). Стоимость чашечки кофе - около 184 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 467 рублей, трансфер из аэропорта - 161 рубль, проездной на два дня - 438 рублей, стоимость отеля на уикенд - 7 668 рублей.

2/5 Четвертая позиция у Варшавы (Польша). Стоимость чашечки кофе - около 184 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 467 рублей, трансфер из аэропорта - 161 рубль, проездной на два дня - 438 рублей, стоимость отеля на уикенд - 7 668 рублей.

Пятое место у Будапешта (Венгрия). Стоимость чашечки кофе - около 137 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 596 рублей, трансфер из аэропорта - 200 рублей, проездной на два дня - 1 038 рублей, стоимость отеля на уикенд - 6 853 рубля.

1/5 Пятое место у Будапешта (Венгрия). Стоимость чашечки кофе - около 137 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 596 рублей, трансфер из аэропорта - 200 рублей, проездной на два дня - 1 038 рублей, стоимость отеля на уикенд - 6 853 рубля.

В этом рейтинге собраны города, которые меньше всего ударят по бюджету.

Принято считать, что самые бюджетные направления для отдыха — это Турция и Испания. Но с этим мнением не согласно издание City Costs Barometer («Барометр городских цен»), которое ежегодное издает сервис Post Office Travel Money. Используя информацию от различных туристических офисов и анализируя цены на Hotel.com, оно составило список самых дешевых городов Европы.

В исследовании учитывалась стоимость:

— ночи на двоих в трехзвездочном отеле;

— обеда из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина;

— чашечки кофе, баночки кока-колы, стакана пива, бокала вина;

— трансфера из аэропорта до города;

— 48-часовогопроездного билета по городу;

— обзорной экскурсии и посещения ведущих музеев, галерей и других объектов исторического наследия.

В итоге были выделены 19 самых бюджетных городов. В их числе (в порядке от самого дорогого к самому дешевому): Пальма-де-Майорка (Испания), Берлин (Германия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Таллин (Эстония), Ницца (Франция), Страсбург (Франция), Дубровник (Хорватия), Валетта (Мальта), Лилль (Франция), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Прага (Чехия), Москва (Россия). А вот о пятерке лидеров можно узнать из фотогалереи.