Куда поехать: самые дешевые направления в Европе 

Принято считать, что самые бюджетные направления для отдыха — это Турция и Испания. Но с этим мнением не согласно издание City Costs Barometer («Барометр городских цен»), которое ежегодное издает сервис Post Office Travel Money. Используя информацию от различных туристических офисов и анализируя цены на Hotel.com, оно составило список самых дешевых городов Европы.
В исследовании учитывалась стоимость:
— ночи на двоих в трехзвездочном отеле;
— обеда из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина;
— чашечки кофе, баночки кока-колы, стакана пива, бокала вина;
— трансфера из аэропорта до города;
— 48-часовогопроездного билета по городу;
— обзорной экскурсии и посещения ведущих музеев, галерей и других объектов исторического наследия.
В итоге были выделены 19 самых бюджетных городов. В их числе (в порядке от самого дорогого к самому дешевому): Пальма-де-Майорка (Испания), Берлин (Германия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Таллин (Эстония), Ницца (Франция), Страсбург (Франция), Дубровник (Хорватия), Валетта (Мальта), Лилль (Франция), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Прага (Чехия), Москва (Россия). А вот о пятерке лидеров можно узнать из фотогалереи.