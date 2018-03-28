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Куда поехать: самые дешевые направления в Европе
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Куда поехать: самые дешевые направления в Европе 

Рамблер 2 часа назад
В этом рейтинге собраны города, которые меньше всего ударят по бюджету.
1/5  Пятое место у Будапешта (Венгрия). Стоимость чашечки кофе - около 137 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 596 рублей, трансфер из аэропорта - 200 рублей, проездной на два дня - 1 038 рублей, стоимость отеля на уикенд - 6 853 рубля.
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2/5  Четвертая позиция у Варшавы (Польша). Стоимость чашечки кофе - около 184 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 467 рублей, трансфер из аэропорта - 161 рубль, проездной на два дня - 438 рублей, стоимость отеля на уикенд - 7 668 рублей.
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3/5  На третьей строчке расположилась Рига (Латвия). Стоимость чашечки кофе - около 222 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 5 346 рублей, трансфер из аэропорта - 170 рублей, проездной на два дня - 738 рублей, стоимость отеля на уикенд - 5 057 рублей.
Фото:
4/5  Второе место досталось Вильнюсу (Литва). Стоимость чашечки кофе - около 111 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 482 рубля, трансфер из аэропорта - 104 рубля, проездной на два дня - 739 рублей, стоимость отеля на уикенд - 7 260 рублей.
Фото:
5/5  По совокупности факторов самым дешевым для отдыха посчитали город Краков (Польша). Стоимость чашечки кофе - около 146 рублей, ужин из трех блюд на двоих с бутылкой вина - 3 485 рублей, трансфер из аэропорта - 292 рубля, проездной на два дня - 438 рублей, стоимость отеля на уикенд - 6 363 рублей.
Фото:
Принято считать, что самые бюджетные направления для отдыха — это Турция и Испания. Но с этим мнением не согласно издание City Costs Barometer («Барометр городских цен»), которое ежегодное издает сервис Post Office Travel Money. Используя информацию от различных туристических офисов и анализируя цены на Hotel.com, оно составило список самых дешевых городов Европы.
В исследовании учитывалась стоимость:
— ночи на двоих в трехзвездочном отеле;
— обеда из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина;
— чашечки кофе, баночки кока-колы, стакана пива, бокала вина;
— трансфера из аэропорта до города;
— 48-часовогопроездного билета по городу;
— обзорной экскурсии и посещения ведущих музеев, галерей и других объектов исторического наследия.
В итоге были выделены 19 самых бюджетных городов. В их числе (в порядке от самого дорогого к самому дешевому): Пальма-де-Майорка (Испания), Берлин (Германия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Таллин (Эстония), Ницца (Франция), Страсбург (Франция), Дубровник (Хорватия), Валетта (Мальта), Лилль (Франция), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Прага (Чехия), Москва (Россия). А вот о пятерке лидеров можно узнать из фотогалереи.
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