Археологи нашли место древнего фестиваля в Шотландии

Более 11 тысяч фрагментов костей животных обнаружили археологи на побережье Северного моря в Шотландии. Ученые выяснили, что на месте находки примерно 17 столетий назад люди устроили грандиозный пир. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Исследователи провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что останки животных относятся ко II–III веку нашей эры. В рационе людей того времени присутствовали крупные рогатые животные, лошади, овцы, свиньи, олени, выдры и тюлени. На месте массовых гуляний также обнаружены осколки посуды и украшений.

Археологи пришли к выводу, что люди той эпохи жили по определенным социальным законам. Специалисты планируют продолжить исследования.

Ранее неизвестную цивилизацию обнаружили на юго-западе

Амазонии в Южной Америке. О находке сообщили археологи из Великобритании и Бразилии.