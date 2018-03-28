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Археологи нашли место древнего фестиваля в Шотландии
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Археологи нашли место древнего фестиваля в Шотландии 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: pixabay.com
Более 11 тысяч фрагментов костей животных обнаружили археологи на побережье Северного моря в Шотландии. Ученые выяснили, что на месте находки примерно 17 столетий назад люди устроили грандиозный пир. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Исследователи провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что останки животных относятся ко II–III веку нашей эры. В рационе людей того времени присутствовали крупные рогатые животные, лошади, овцы, свиньи, олени, выдры и тюлени. На месте массовых гуляний также обнаружены осколки посуды и украшений.
Археологи пришли к выводу, что люди той эпохи жили по определенным социальным законам. Специалисты планируют продолжить исследования.
Ранее неизвестную цивилизацию обнаружили на юго-западе
Амазонии в Южной Америке. О находке сообщили археологи из Великобритании и Бразилии.
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