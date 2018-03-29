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Призраки Дикого Запада: заброшенный город Отман
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Призраки Дикого Запада: заброшенный город Отман 

Bigpicture.ru 5 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вы вдруг оказались в горном поселке на Диком Западе, а дорогу вам преградил осел, поздравляем: вы прибыли в город-призрак Отман в штате Аризона!
Город получил свое название в честь девушки Олив Отман, которая вместе с мормонами пыталась основать колонию в Калифорнии, но была захвачена индийским племенем явапай (Yavapai) в 1850 году.
bigpicture.ru
Она находилась в плену пять лет, пока не была освобождена рядом с современным городом Отман.
Олив Отман осталась в памяти людей как первая белая американка с татуировкой на теле, которую ей сделали в племени.
Изображение Олив можно найти всего лишь в одном месте в городе: в кафе, где туристы могут поужинать под музыку и прикрепить мелкую купюру на стену в качестве сувенира.
bigpicture.ru
Когда в городе нашли золото, там проживало около 3 тысяч человек. Однако с исчезновением ресурса город стал терять жителей и пустеть. Сейчас там живет чуть больше сотни человек. И ослы. Именно они стали местной достопримечательностью.
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