Ещё
Красота времен года на острове Долгий Камень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красота времен года на острове Долгий Камень 

Bigpicture.ru 1 час назад
Завораживающие кадры с беспилотника.
1/5  Путешествуя по живописной реке, Яни Илинампа решил запечатлеть удивительную красоту острова во все четыре времени года. Для съемки он использовал беспилотный летательный аппарат и смог сделать завораживающие кадры. Прокрутите вниз, чтобы убедиться в этом.
Фото:
2/5  Весна.
Фото:
3/5  Лето.
Фото:
4/5  Осень.
Фото:
5/5  Зима.
Фото:
Яни Илинампа (Jani Ylinampa) — фотограф из Рованиеми, что в финской Лапландии. Вот уже 15 лет он снимает природу, и его по праву можно назвать мастером пейзажей: он виртуозно документирует красоту пляшущих полярных сияний, захватывающих дух закатов, живописных лесов, водоемов и других природных чудес сурового лапландского края.
Однажды на глаза Яни попался прекрасный островок Котисаари (Долгий Камень) на реке Кемийоки, который издавна был базой местных дровосеков, занимающихся в Рованиеми лесозаготовкой. На этом крошечном кусочке земли (его площадь всего 0,7 акра, а длина — 230 метров) стоят всего два дома и нет электричества.
Bigpicture.ru: последние новости
Эпидемия сонной болезни: странная хворь, которая превращала людей в живых зомби Шпионы в юбках: женщины-разведчики, чьи подвиги до сих пор засекречены Семья Рокфеллер рассказала, как воспитывать детей, чтобы они стали еще богаче
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие российские народы освобождены от армии81
Загадки странной карты Пири-реиса34
Чему европейцы научились у русских33
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге19
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение