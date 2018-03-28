Красота времен года на острове Долгий Камень

Путешествуя по живописной реке, Яни Илинампа решил запечатлеть удивительную красоту острова во все четыре времени года. Для съемки он использовал беспилотный летательный аппарат и смог сделать завораживающие кадры. Прокрутите вниз, чтобы убедиться в этом.

1/5 Путешествуя по живописной реке, Яни Илинампа решил запечатлеть удивительную красоту острова во все четыре времени года. Для съемки он использовал беспилотный летательный аппарат и смог сделать завораживающие кадры. Прокрутите вниз, чтобы убедиться в этом.

Яни Илинампа (Jani Ylinampa) — фотограф из Рованиеми, что в финской Лапландии. Вот уже 15 лет он снимает природу, и его по праву можно назвать мастером пейзажей: он виртуозно документирует красоту пляшущих полярных сияний, захватывающих дух закатов, живописных лесов, водоемов и других природных чудес сурового лапландского края.

Однажды на глаза Яни попался прекрасный островок Котисаари (Долгий Камень) на реке Кемийоки, который издавна был базой местных дровосеков, занимающихся в Рованиеми лесозаготовкой. На этом крошечном кусочке земли (его площадь всего 0,7 акра, а длина — 230 метров) стоят всего два дома и нет электричества.