Самые странные храмы мира

При упоминании слова «храм», большинство представляет скучное место религиозного назначения. Однако некоторые места такого рода не вписываются в привычные каноны, впечатляя путешественников со всего мира.

Надувной храм

На просторах Англии в 2003 году появился необычный надувной храм, который, тем не менее, способен вместить порядка 60 человек. Высота объекта — более 14 метров, и удивительно, что он имеет витражные стекла, орган и свечи, притом что данные атрибуты тоже надувные.

Храм рока

Это «святое место» можно найти в Сан Паоло, что на территории Бразилии. Храм носит название Crash Church, а для проповедей тут задействован хеви-метал. Размещается место в просторном гараже, а службы в большей мере напоминают рок-концерт. Что до пастора, то это брутальный длинноволосый мужчина, покрытый татуировками. Существует церковь лишь благодаря пожертвованиям.

Собачье место

На территории Вермонта в США имеется нестандартный храм для собак, стать гостями которого вправе все желающие. Здесь питомцы имеют возможность «помолиться» собственному «собачьему богу», а люди написать письма или почтить память покойных домашних любимцев.

Выпьем!

Церковь Габола отлично подойдет для любителей спиртного, ведь на службах здесь не только можно, но и нужно выпить. Кроме того, крещение желающие могут пройти спиртным. В этом африканском храме пастырь надеется принять отвергнутых традиционной церковью граждан, позволяя им приблизиться к богу.

Храм из Lego

В Нидерландах можно найти множество странных мест, в том числе и церковь, построенную из больших «кубиков» Lego. Конечно, в действительности использовались бетонные блоки, но выглядит все так, словно состоит из конструктора. Данная конструкция служит важным местом для проведения фестиваля Grenswerk.

Храм крыс

Посетить храм «Карни Мата» в Индии отважится не каждый, ведь здесь проживают порядка 250 тысяч крыс. Их здесь опекают, подкармливая молоком и кокосами, а если грызун вдруг уходит в мир иной не по причине старости, в честь него делается миниатюрная статуя из золота и серебра. Крыс тут воспринимают как воплощение потомков индуистской святой Карни Мата, и многие считают честью разделение трапезы с грызунами.

Каменный храм

Еще одно место в Индии, но на сей раз вызывающее восхищение. Размещается храм в штате Махараштра, поражая тем, что полностью высечен из скалы. Работы над конструкцией стартовали в VIII столетии и растянулись на 100 лет.