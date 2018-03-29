В Японии расцвела сакура и превратила все в сказку 

1/8 Началось цветение сакуры, а это значит, что в Японии стартовал ежегодный Japan cherry blossom - фестиваль любования этими красивыми цветами. Фото: @containergardener

2/8 Люди просто приходят пообщаться друг с другом, вкусно поесть и насладиться красивым пейзажем. Фото: @kowala.fr

3/8 Киото выглядит как настоящий рай на земле. Фото: @superjimtw

4/8 Только подумайте: кто-то просыпается среди такой красоты и идет на утреннюю прогулку в парк наслаждаться сказочным видом. Фото: @streert_story_man7

5/8 Или можно прокатиться на велосипеде по этой дороге. Фото: @shujin.c

6/8 Радостные туристы с огромным удовольствием фотографируются на фоне распустившихся цветов. Фото: @christineeann

7/8 Самая красивая пора года. Фото: @karekarelgarcia