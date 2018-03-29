Ещё
В Японии расцвела сакура и превратила все в сказку
Далее:
Читайте также:
Найти
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Японии расцвела сакура и превратила все в сказку
Рамблер
13 часов назад
Выглядит просто восхитительно.
1/8
Началось цветение сакуры, а это значит, что в Японии стартовал ежегодный Japan cherry blossom - фестиваль любования этими красивыми цветами.
Фото:
@containergardener
2/8
Люди просто приходят пообщаться друг с другом, вкусно поесть и насладиться красивым пейзажем.
Фото:
@kowala.fr
3/8
Киото выглядит как настоящий рай на земле.
Фото:
@superjimtw
4/8
Только подумайте: кто-то просыпается среди такой красоты и идет на утреннюю прогулку в парк наслаждаться сказочным видом.
Фото:
@streert_story_man7
5/8
Или можно прокатиться на велосипеде по этой дороге.
Фото:
@shujin.c
6/8
Радостные туристы с огромным удовольствием фотографируются на фоне распустившихся цветов.
Фото:
@christineeann
7/8
Самая красивая пора года.
Фото:
@karekarelgarcia
8/8
Жители и гости Токио в восторге. Соцсети утопают в фотографиях сказочных пейзажей.
Фото:
@noriaki_yanagawa
Комментарии
Отвлекитесь от повседневных проблем и просто посмотрите, какой красивой может быть весна. Цветы сакуры укрыли Японию своим нежно-розовым полотном. Это поразительно красиво.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые обнаружили реальный Ноев ковчег
24
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
46
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
53
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения
20
Страшные истории космонавтов
17
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
00:48
Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку
Безумный мир
00:37
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Безумный мир
00:42
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения
Безумный мир
00:40
Гигантский лесной кот напугал шотландцев
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение