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В Японии расцвела сакура и превратила все в сказку
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В Японии расцвела сакура и превратила все в сказку 

Рамблер 13 часов назад
Выглядит просто восхитительно.
1/8  Началось цветение сакуры, а это значит, что в Японии стартовал ежегодный Japan cherry blossom - фестиваль любования этими красивыми цветами.
Фото:
2/8  Люди просто приходят пообщаться друг с другом, вкусно поесть и насладиться красивым пейзажем.
Фото:
3/8  Киото выглядит как настоящий рай на земле.
Фото:
4/8  Только подумайте: кто-то просыпается среди такой красоты и идет на утреннюю прогулку в парк наслаждаться сказочным видом.
Фото:
5/8  Или можно прокатиться на велосипеде по этой дороге.
Фото:
6/8  Радостные туристы с огромным удовольствием фотографируются на фоне распустившихся цветов.
Фото:
7/8  Самая красивая пора года.
Фото:
8/8  Жители и гости Токио в восторге. Соцсети утопают в фотографиях сказочных пейзажей.
Фото:
Отвлекитесь от повседневных проблем и просто посмотрите, какой красивой может быть весна. Цветы сакуры укрыли Японию своим нежно-розовым полотном. Это поразительно красиво.
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