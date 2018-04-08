Пустыня Сахара увеличилась на 10% за 100 лет

Согласно новым исследованиям, в период с 1920 по 2013 год площадь Сахары увеличилась почти на 10%.

Чтобы понять, как менялись границы пустыни с начала XX века, ученые проанализировали данные об атмосферных осадках в Африке с 1920 по 2013 год (пустыней считается место, где за год выпадает менее 100 миллиметров осадков в год). Кроме того, специалисты наблюдали за изменениями температуры воздуха в период с 1850 по 2015 год.

В результате этих наблюдений выяснилось, что границы Сахары значительно расширились как на юг, так и на север. В центре переходной зоны между пустыней и плодородными саваннами на юге Африки находится озеро Чад, которое из-за заметного снижения количества осадков высыхает.

На расширение границ пустыни повлияли естественные климатические циклы Земли, а также антропогенное изменение климата.