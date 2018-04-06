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Мрачные места с темной историей и жуткой атмосферой
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Мрачные места с темной историей и жуткой атмосферой 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Довольно странно, но многие из нас действительно очарованы атмосферой опасности и риска. Именно поэтому некоторых так и тянет посетить мрачные места, имеющие жутковатую атмосферу и свою историю.

Башня черепов

Памятник, именуемый Челе-Кула, можно найти на просторах Сербии, а создан он в 1809 году в период восстания. Когда в боях с воинами Османской империи представители повстанцев столкнулись с поражением, их трупы приказали обезглавить, после чего черепа буквально вмонтировали в башню, чтобы таким образом предупредить тех, кто решится восстать против османов.

Склеп

На территории Вены, а именно под Капуцинской церковью, можно найти склеп, где покоятся тела императоров и более 130 представителей семейства Габсбургов. Место весьма мрачное, украшенное образами разнообразных черепов в паре с фигурами ангелов, а довершают и без того пугающую картину урны, где скрываются забальзамированные сердца покойников.

Ферма трупов

Указанное место считают лабораторией, функционирующей при Университете Теннесси, а покоятся на указанном участке порядка 200 тел. Отдельные из трупов похоронены, другие же просто разлагаются, лежа где-нибудь на траве. Делается это с целью того, чтобы установить, что происходит непосредственно после смерти с телом покойного.

Кладбище

В Канаде можно найти кладбище Фэйрвью-Лаун, которое ежегодно привлекает множество туристов. Особенность этого не слишком радужного места в том, что здесь покоятся граждане, распрощавшиеся с жизнью после крушения Титаника. Прежде всего речь идет о членах экипажа, а также пассажирах, путешествовавших третьим классом.

Музей

На просторах США разместился музей-библиотека, посвящен который прежде всего патологической анатомии. Автором проекта является Джоанна Эбенштейн, проживающая на территории Нью-Йорка, а внутри можно обнаружить множество информации обо всем, что имеет связь с медициной и смертью.

Нагасаки

В указанном городе можно найти Музей атомной бомбы, сброшенной на населенный пункт и его жителей. Каждый желающий здесь имеет возможность узнать все о событиях лета 1945 года, рассмотреть реликвии, фото и документы. Поблизости также разместился музей памяти жертв жуткой бомбардировки.

Помпеи

Из истории почти все помнят, что много лет назад город в Италии оказался погребен под значительным слоем вулканического пепла. Раскопки здесь не прекращаются до сих пор, а археологи натыкаются на сохранившиеся в отличном состоянии тела и целые дома. Сейчас там также разместился музей под открытым небом.
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