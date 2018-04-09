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Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде»
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Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @hortus_ru
Редкая орхидея из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ. Об этом говорится на странице Ботанического сада в Instagram.
Редчайшая орхидея-вампир из Эквадора в #Аптекарскийогород отцветёт совсем скоро — вероятно, 10 апреля она покинет Пальмовую оранжерею и отправится назад в коллекционную. Спешите к гибридной Дракуле Вампира прямо сейчас! Преград — НИКАКИХ!
Это растение — уникальный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии "Золотые врата" (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate'), который представляет собой большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями по всему миру.
Орхидея-вампир произрастает только в одном месте земного шара — в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре, на высоте 1800-2200 метров.
На одном соцветии образуется до шести очень эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения.
Оттеночная гамма сочетает черно-пурпурный, зеленый и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками.
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