Камбоджийцы скоро лишатся жареных пауков

«Паук-а-пинг» — камбоджийское блюдо из пауков, которое местные жители считают деликатесом. Сегодня оно становится все более редким и дорогим, а сами камбоджийцы боятся, что жареные тарантулы скоро совсем исчезнут из меню.

Тарантулы обитают в джунглях, которые сегодня стремительно исчезают. Деревья вырубают для того, чтобы разбить на месте лесов огромные плантации орехов кешью.

Блюдо «Паук-а-пинг» готовят из ядовитых тарантулов, поймать которых не так-то просто. В клыках этих насекомых содержится опасный для жизни яд. Именно поэтому приготовление такого деликатеса — задача для профессионального повара.

Камбоджийцы также приписывают тарантулам целебные свойства.