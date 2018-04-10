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Камбоджийцы скоро лишатся жареных пауков
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Камбоджийцы скоро лишатся жареных пауков 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
«Паук-а-пинг» — камбоджийское блюдо из пауков, которое местные жители считают деликатесом. Сегодня оно становится все более редким и дорогим, а сами камбоджийцы боятся, что жареные тарантулы скоро совсем исчезнут из меню.
Тарантулы обитают в джунглях, которые сегодня стремительно исчезают. Деревья вырубают для того, чтобы разбить на месте лесов огромные плантации орехов кешью.
Блюдо «Паук-а-пинг» готовят из ядовитых тарантулов, поймать которых не так-то просто. В клыках этих насекомых содержится опасный для жизни яд. Именно поэтому приготовление такого деликатеса — задача для профессионального повара.
Камбоджийцы также приписывают тарантулам целебные свойства.
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