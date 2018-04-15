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Познакомьтесь с самым фотогеничным котом в мире
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Познакомьтесь с самым фотогеничным котом в мире 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @noraneko_nyankichi
Похоже, этого кота просто невозможно плохо сфотографировать.
Новая звезда Instagram живет в Японии, много путешествует, а еще это…кот по кличке Ньянкичи (Nyankichi). Полосатый кот из Кагосимы колесит по стране вместе со своим хозяином и позирует на фоне самых живописных пейзажей, какие только возможно представить.
Животное настолько здорово выглядит в кадре, что может составить конкуренцию любой фотомодели (а еще у него лапки).
У кота уже более 123 тысяч подписчиков в Facebook и более 64 тысяч в Instagram. Ньянкичи успел появиться на телевидении и на обложках журналов.
Поэтому у кота недостатка в поклонниках нет.
Он загорает на фоне горы Фудзияма.
Тусуется с друзьями.
И носит красное.
Мы теперь немного завидуем этому коту и тоже так хотим. А вы?
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