Познакомьтесь с самым фотогеничным котом в мире

Похоже, этого кота просто невозможно плохо сфотографировать.

Новая звезда Instagram живет в Японии, много путешествует, а еще это…кот по кличке Ньянкичи (Nyankichi). Полосатый кот из Кагосимы колесит по стране вместе со своим хозяином и позирует на фоне самых живописных пейзажей, какие только возможно представить.

Животное настолько здорово выглядит в кадре, что может составить конкуренцию любой фотомодели (а еще у него лапки).

У кота уже более 123 тысяч подписчиков в Facebook и более 64 тысяч в Instagram. Ньянкичи успел появиться на телевидении и на обложках журналов.

Публикация от Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) 30 Мар 2018 в 9:29 PDT Поэтому у кота недостатка в поклонниках нет.

Он загорает на фоне горы Фудзияма.

Публикация от Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) 2 Мар 2018 в 7:09 PST

Тусуется с друзьями.

Публикация от Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) 4 Мар 2018 в 2:46 PST

И носит красное.

Публикация от Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) 18 Дек 2017 в 3:43 PST

Мы теперь немного завидуем этому коту и тоже так хотим. А вы?